En la CGT hay más que simpatía por Sergio Massa. La hay desde mucho antes de que el ministro de Economía se transformara en el precandidato presidencial de la unidad de Unión por la Patria (UP). Sin embargo, bien se podría decir que solo un sector "cobró" en cuanto a puestos en la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires --la de mayor cantidad de lugares del país--. Ese sector es el que lidera el triunviro Pablo Moyano. Los otros triunviros, Héctor Daer y Carlos Acuña, tributan desde hace tiempo con Massa pero quedaron resagados en esa negociación. Este tema será parte de la reunión que la mesa chica mantendrá este martes en la sede de UPCN. Allí saldrá el definitivo respaldo a la precandidatura de Massa, una invitación a la sede de la central obrera, se dice que será el próximo 19 de julio, e incluso la realización de un posible acto para respaldar a la fórmula de UP.

Las reuniones de mesa chica siempre se realizan en la sede que UPCN tiene en la calle Moreno entre San José y Santiago del Estero. Allí los esperará el anfitrión, Andrés Rodríguez y el temario girará casi de manera exclusiva alrededor de la cuestión electoral.



El año pasado, los sectores mayoritarios de la CGT que representan Daer y Acuña en vez de recordar el 17 de octubre se dedicaron a organizar una mesa de acción política que tenía como objetivo lograr puestos en las listas de candidatos a diputados, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Ahora se podría decir que dicha mesa no alcanzó los objetivos propuestos. Por lo pronto el sector que lidera Pablo Moyano, más cercano a Cristina Kirchner, logró que el secretario gremial de la CGT, Mario "Paco" Manrique del Smata, forme parte de la lista de precandidatos a diputados nacionales. Es el único, aunque también es cierto que el canillita Omar Plaini está en la nómina de senadores provinciales bonaerenses y renovará su curul. Después, poco y muy poco.

Igual hay dirigentes del sector que responden a Daer y Acuña que se jactan de tener el candidato presidencial. Es verdad, eso no es poco. También es cierto que ambos son massistas desde hace tiempo. Daer fue diputado nacional por el Frente Renovador y Acuña diputado bonaerense también por el massismo.



Es verdad que Acuña tiene como una doble "devoción". Por un lado su pasado por el Frente Renovador, pero también responde al gastronómico Luis Barrionuevo que hasta el anuncio de la precandidatura de Massa había realizado más de una expresión pública a favor de Eduardo "Wado" de Pedro. El volantazo de Barrionuevo hacia el massismo no sería una novedad en la historia política del gastronómico.



Ahora lo que falta es la expresión pública de la adhesión a la fórmula que encabeza Massa. Por ahora este sector del sindicalismo no participó de los actos donde apareción el ministro de Economía. Por caso, no estuvieron en Salliqueló para la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner donde Massa fue prácticamente el orador principal y recibió más de un elogio por parte de Cristina Kirchner, como para que no quedaran dudas de que los respalda y acompaña.



El dato positivo es que en principio estarán todos los triunviros para coordinar la invitación a Massa para que visite la histórica sede de la CGT de la calle Azopardo. Por lo general, las posiciones más combativas de Moyano no son acompañadas por la dupla Daer-Acuña, pero en este tema todos están de acuerdo.



La fecha más probable de la visita de Massa a la central sindical es el miércoles 19 de julio, pero eso es una cuestión de agenda del ministro precandidato. Los sindicalistas están más que dispuestos a recibirlo a la hora y fecha que disponga. Ahora bien, también están analizando la posibilidad de realizar un acto sindical en algún estadio dedicado a respaldar al binomio Sergio Massa - Agustín Rossi. Varios de los congresos de la CGT se realizaron en el micro estadio de Ferro, pero para un acto de campaña seguramente buscarán algo más importante en cuanto capacidad de participantes.



El que reapareció pero no dentro de la CGT es Hugo Moyano, el líder camionero que se encontró con Massa en el Ministerio para avisarle que apoya su candidatura. Un detalle después de haber sido unos minuos parte del armado de Daniel Scioli que lo proponía como primer candidato a diputado nacional.