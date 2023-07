El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, y al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, encabezaron este jueves un acto en el cual 90 familias recibieron la llave de su hogar en San Fernando del Valle de Catamarca. Las mismas se edificaron gracias al Programa Federal Casa Propia en Lotes con Servicios generados previamente a través del Plan Nacional de Suelo Urbano e implicaron una inversión por parte del Gobierno Nacional que superó los $790 millones.

La ceremonia se llevó a cabo en Valle Chico, donde se encuentran estos nuevos hogares, y contó con la participación del ministro de Vivienda y Urbanización provincial, Fidel Sáenz, la senadora nacional Lucía Corpacci y el administrador del Instituto Provincial de la Vivienda, Juan Ariel Orellana.

“A mí me complace mucho poder ayudar al Norte. Me complace mucho poder ayudar a Catamarca porque una provincia a la que amo”, afirmó Fernández, y seguidamente amplió: “En política no todo es lo mismo, hoy acá estamos todos nosotros celebrando que hay 117.000 familias que tienen su casa desde el 2019 hasta hoy, la obtienen pagando un crédito, pero es un crédito que crece según el ingreso de la gente, según los salarios”.

Por su parte, Maggiotti agradeció al Presidente y al Gobernador y sostuvo que “hoy a 90 familias de Catamarca, con decisión política se les están cambiando la vida”. Y agregó: “Estas viviendas se están realizando sobre tierras que había comprado el gobierno provincial anteriormente, pero que con nuestro Plan Nacional de Suelo Urbano se hacen los loteos y los servicios, donde la familia que viene va a formar un hogar. Pero no es solamente el sueño de la casa propia de quien recibe la llave, sino también son todos los trabajadores que con el esfuerzo llevaron adelante la construcción de estas viviendas”.

Para finalizar, el gobernador Raúl Jalil dijo: "Ya estamos en un proceso de campaña y tenemos que elegir, tenemos que saber a dónde vamos y qué proyecto nos beneficia más. Yo le pido a todos los catamarqueños y catamarqueñas, a todos los del norte argentino, a todos los argentinos, que sigan acompañando este proyecto, porque antes la gente se iba a vivir al conurbano para pasarla mal. Hoy estás regresando a Tinogasta, estás regresando al interior profundo, a Catamarca, porque hay políticas de Estado que acompañan ese proceso de retorno de las familias al lugar a donde nacieron”.

Las viviendas otorgadas cuentan con habitaciones, baño equipado con sanitarios y grifería, cocina y grifería, termotanque eléctrico y son los primeros hogares que contarán con instalación de la red de fibra óptica. Además, las familias recibieron una biblioteca del programa Libros y Casas, llevado adelante entre los ministerios nacionales de Cultura y de Desarrollo Territorial y Hábitat con el objetivo de fomentar la lectura y democratizar el acceso a los libros en todo el país.