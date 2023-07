El precandidato a senador por el departamento Rosario, Alejandro Grandinetti mantuvo una jornada de trabajo en Granadero Baigorria y Pérez, junto a los intendentes, Adrián Maglia y Pablo Corsalini. En diálogo con la prensa, Grandinetti afirmó que “necesitamos una policía que sea departamental y no solo para la ciudad de Rosario” y agregó que “no podemos solucionar los problemas de Rosario ni de ninguna de las ciudades cercanas a Rosario con policías locales que muchas veces son parte de la problemática”.



En ese sentido, el secretario de Turismo aseguró que “necesitamos crear una nueva policía, que sea de todo el departamento Rosario y que signifique un verdadero escudo para que no entre la droga ni los delincuentes al territorio departamental” y amplió: “Tenemos que crear fuerzas que estén vinculadas a la persecución del crimen organizado y tengan sede en la ciudad”.

En Granadero Baigorria, Grandinetti recorrió la fábrica de tractores Agrinar acompañado por el Secretario General de SMATA Rosario, Marcelo Barros. Luego, junto al intendente Maglia entregaron certificados del programa “Santa Fe Capacita” en la localidad. Más tarde en Pérez, acompañado por Pablo Corsalini, participó de la entrega de certificados del programa “Santa Fe Más”.

En cuánto a la creación de una nueva fuerza policial , el precandidato al senado aclaró que “necesitamos una policía departamental que tenga presupuesto, la asignación de recursos centralizados y la posibilidad de ser conducida por los propios representantes del departamento Rosario" .

Al respecto, recalcó que “la policía hoy tal como está constituida es parte del problema” y que “es necesario plantear una policía local desde el comienzo, coordinada desde el conjunto del conglomerado, departamental, metropolitana”. Y agregó: “Necesitamos crear fuerzas que estén vinculadas a la persecución del crimen organizado y tengan su sede en la ciudad”.

Finalmente, Grandinetti destacó la necesidad de pensar las soluciones concretas desde las políticas públicas para el departamento Rosario y aseguró que “es necesario crear una policía departamental desde una visión estratégica y metropolitana”, y recordó además que “así lo hizo Capital Federal que no produce, no genera empleo, no genera exportaciones que no tiene un área de desarrollo industrial como tiene el área metropolitana Rosario”.