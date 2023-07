En un diálogo repleto de interrupciones, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, protagonizaron este lunes por la noche el primer y único debate rumbo a las elecciones del próximo 23 de julio.

Al respecto, el psicoanalista y escritor Jorge Alemán analizó lo que dejó la discusión entre el Presidente y el candidato de la derecha española.



"Lo que enseña es que tal vez no hay condiciones para un debate porque el procedimiento de Feijóo no fue, como dicen los diarios progresistas o de izquierda, que mentía, sino que la cantidad de mentiras sucesivas fue construyendo un bloque impenetrable que lo atropelló a Sánchez, porque iba preparado para argumentar sobre su gestión y posible próximo gobierno", consideró en AM750.

En ese contexto, Alemán planteó que fue un debate "pura y exclusivamente ideológico" porque no se abordó la gestión, y que se desarrolló bajo las condiciones que "actualmente impone la derecha".

Entrevistado por Aquí, Allá y en Todas Partes, el reconocido psicoanalista sostuvo que el debate exige "un acuerdo mutuo de mínima, un pacto simbólico mínimo" y que ese pacto simbólico "está roto".

"Por ejemplo, ¿quién podría haber ganado el debate ayer con la derecha? Los que no pretenden ganar las elecciones: Pablo Iglesias o Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana. Le hubieran terminado diciendo en público 'usted es un canalla y un fascista mentiroso' y, probablemente, lo hubieran logrado hacer vacilar a Feijóo, que no está preparado para recibir eso, pero esto lo puede hacer quien no está compitiendo para ganar", continuó.

A su vez, Alemán planteó que la "ficción" que presentó Feijóo conecta con un malestar que hay en la gente, pero es un malestar "previamente orientado": "Se suele decir mucho, y en Argentina lo dicen, que las izquierdas no conectan con las verdaderas expectativas populares, me parece que es más complejo el tema y hay un clima de época que muestra esa complejidad", argumentó el autor de Capitalismo: crimen perfecto o emancipación (2019).

Por último, el escritor sostuvo que ese malestar responde a que "los procesos de concentración económica y desigualdad siguen su curso y no lo remedia nadie", aunque el actual gobierno de coalición de izquierdas logró en España "mejoras muy sensibles en muchos campos".

