Central recuperó el nivel de sus jugadores más influyentes y se reencontró ayer con la victoria frente a Central Córdoba. Los principales responsables fueron Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz. El diez con asistencias y gol, el colombiano con desequilibio en cada ataque. Una victoria que sacó al canaya de un mal momento en el campeonato y que dejó además el primer grito de gol de Fabricio Oviedo con la auriazul y la salida por lesión de Alejo Veliz.

Malcorra volvió a jugar con pases al vacío y Campaz gravitó en cada corrida. Con esas dos apariciones a Central le alcanzó para recuperar parte del juego perdido en las últimas fechas. Y así Central encontró rápido el camino al gol. En la primera combinación Veliz no pudo marcar porque llegó forzado por el segundo palo. Pero en la segunda incursión a campo rival el canaya encontró el primer grito de gol de su carrera del chico Oviedo. Fue un jugador que nació por inspiración de Malcorra, con pase lago desde mitad de cancha que recibió Campaz por izquierda. El colombiano corrió hasta el fondo y sacó el centro atrás una vez que Oviedo llegó para acompañar el ataque y definir sobre la línea. El goleador canaya, a la jugada siguiente, se lesionó y pidió el campo. Ingresó Bianchi para jugar en el área y Veliz quedó más abierto.

A Central Córdoba no le cambió nada el partido con el gol canaya. La visita mostró decisión para jugar y en el mediocampo tocó mejor la pelota que Central. Por eso pisó el área de Central con frecuencia

y generó peligro con un cabezazo de Pereyra y un remate de Maciel apenas desviado. Pero el cierre del primer tiempo mostró a Campaz con otra aparición por izquierda y un remate que Mansilla logró despejar sobre el primer palo.

Campaz llevó peligro al rivak cada vez que le llegaba la pelota

Dos equipos determinados a jugar animaron un partido atractivo y que en el segundo tiempo mostró la ausencia de Veliz, por lesión. Ingresó Infantino y Bianchi quedó así como referencia goleadora en el área rival. Central logró tener más posición de pelota y le quitó el ritmo que los santiagueños mostraron en la primera parte. Y cada vez que Campaz la recibía en el área Central se acercó al gol. De hecho el colombiano dejó a Bianchi frente al arco pero el delantero atropelló la pelota y definió desviado por el segundo palo.

Después del cuarto de hora Central Córdoba recompuso su juego ofensivo y el empate lo buscó con remates de larga distancia, apenas desviados, el primero de Besazzi y el segundo de Gamba. Pero cuando la visita estaba abocado a llegar al gol, Malcorra le quitó tensión al partido y marcó el segundo de Central. El diez recibió en el área chica un pase corto y de primera de Mac Allister y definió de gran forma con toque cruzado.

Los dos goles de diferencia obligaron a la visita a quitar atención a su juego defensivo, se lanzó a campo rival y dejó espacios que Central no logró explotar. Pero no por eso el triunfo se puso en riesgo. La visita solo llevó peligro en algunas pelotas detenidas. Soraire probó con definición que se fue cerca del palo de la barrera y luego con tiro alto. Con Central conformó con la diferencia, la visita buscó el descuento hasta la última pelota sin poder superar a Broun. El triunfo sacó a Central de una racha de cuatro partidos sin ganar y detuvo su caída en la tabla de posiciones.

2 Central

Broun

Martínez

Quintana

Mallo

Alan Rodríguez

Mac Allister

Ortiz

Malcorra

Campaz

Oviedo

Veliz

DT: Miguel Russo

0 Central Córdoba

Mansilla

Blasi

Pereyra

Goñi

Canto

Rius

Maciel

M. Pittón

Besozzi

Farioli

Gamba

DT: Leonardo Madelón

Goles: PT: 8m Oviedo (C). ST: 17m Malcorra (C).

Cambios: PT: 14m Bianchi por Oviedo (C). ST: Desde el inicio Infantino por Veliz (C),18m Torres por Blasi (CC), 24m Valdez por Goñi (CC), 30m Soraire, Kalinski y Vázquez por Pittón, Maciel y Besozzi (CC), 31m Cortez por Martínez (C), 44m O'Connor y Toledo por Biacnhi y Mac Allister (C).

Arbitro: Fernando Espinoza

Cancha: Central