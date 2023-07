Britney Spears publicará en octubre, a escala global, su libro de memorias. Se titulará La mujer que soy. Allí dará cuenta de su lucha contra el consumo de drogas y del impacto de la fama, dos años después de que un tribunal la liberara de una tutela legal de su padre que muchos consideraban abusiva y explotadora.



Editado por el sello Plaza Janés, de Penguin, el libro de Spears, que estará disponible en las librerías el 26 de octubre, busca ilustrar la crueldad del ambiente de la música, pero además tiene el valor documental de dar cuenta de su historia, por primera vez, en la voz de la cantante.



Desde su cuenta de Instagram, la artista pop anunció el lanzamiento con una frase que da cuenta de una nueva forma de abordar su carrera: "Espero que les guste y, si no les gusta, no pasa nada".

Sobre la adquisición de estas memorias, la editora del sello Jennifer Bergstrom comentó: "El poderoso testimonio de Britney en el juzgado el año pasado sirvió para sacudir el mundo, cambiar las leyes y mostrar su inspiradora fuerza y su coraje. No me cabe ninguna duda de que sus memorias tendrán un impacto similar y serán el evento editorial del año. No podríamos estar más orgullosos de ayudarla a compartir su historia por fin".



Spears se hizo famosa como cantante adolescente con éxitos como "Baby One More Time" que se volvieron himnos de una época. Pero en 2007, experimentó una crisis nerviosa muy publicitada que incluyó un incidente en el que atacó el automóvil de un periodista en una estación de servicio. Tras ese incidente, en 2008, quedó bajo la tutela de su padre, Jamie Spears y durante casi 14 años, la cantante, de 41 años, vivió bajo un controvertido régimen legal que le impedía tomar decisiones sobre su vida y carrera.



La estrella del pop contó años más tarde cómo era obligada a trabajar y salir de gira, y contó que su teléfono era monitoreado. En noviembre de 2021, una jueza de Los Ángeles terminó con la tutela del padre. Durante un testimonio que fue televisado, la cantante reveló que, debido a la tutela, se le había impedido quitarse un dispositivo anticonceptivo a pesar de su deseo de tener más hijos.



"Simplemente quiero recuperar mi vida", dijo Spears ante la corte en 2021. Desde que obtuvo su libertad, se casó con su novio Sam Asghari, colaboró en una canción con Elton John y durante meses preparó las memorias que se publicarán y llegarán las librerías de todo el mundo.