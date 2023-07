Un niño de 5 años falleció y su hermana de 8 se encontraba internada en estado grave luego de un incendio en un departamento del barrio porteño de Villa Lugano, por el que otras 14 personas fueron asistidas por inhalación de monóxido de carbono, informaron fuentes policiales y del SAME.



"El niño de 5 años llegó fallecido al hospital y a la niña, que es su hermana, la trasladamos al Hospital de Quemados, con quemaduras importantes como las que tiene su abuela, que está en cuidados intensivos", indicó esta mañana el médico Federico Charabora, del Hospital Santojanni.



Más temprano, el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti, había confirmado la muerte del niño de 5 años y "el estado grave" de su hermana.



En declaraciones a TN, Crescenti dijo que fueron trasladadas "10 personas", entre ellos, dos menores "en paro cardíaco" y la abuela de los niños al Santojanni, "una persona mayor al Hospital Pena y seis al Hospital Piñero, todos por inhalación de humo". "Fue un desplazamiento muy grande --15 móviles--, y unidades de oxigenación", señaló, y consultado sobre las causas que ocasionaron el incendio remarcó "que no se saben".



Personal del SAME asistió a varias personas en el lugar y realizó maniobras de Rehabilitación Cardio Pulmonar (RCP) a una niña.



Además de la mujer y los dos niños, las seis personas trasladadas al Hospital Piñero fueron dados de alta, entre ellos "dos hermanos (de las víctimas), de 7 y 6 años, acompañados por su madre", según informaron fuentes policiales.



En cuanto al estado de salud de la mujer, Charabora consideró que creen "que lo va a superar, pero está en cuidados críticos". "Se evaluó su estado general, se trataron las quemaduras y que las vías respiratorias tengan buena oxigenación, se controló por laboratorio cómo estaba la carboxihemoglobina, pero vimos que no tenía tanta ingesta de monóxido de carbono", explicó.



Además, Charabora aclaró que seguramente "la mujer será tratada en ese Hospital de Agudos (Quemados)" y dijo que los padres de los niños, quienes al momento del siniestro se encontraban en su lugar de trabajo, están siendo asistidos con psicólogos y psiquiatras del centro de salud.



El incendio se originó en un cuarto piso de un edificio en el Barrio General Savio, conocido como Lugano I y II, en un departamento de la avenida Soldado de la Frontera al 5400, indicaron las fuentes. El fuego, que se inició en un dormitorio, afectó también la cocina, el baño y el mobiliario. Para combatir y apagar las llamas y socorrer a los damnificados los bomberos de la Ciudad de Buenos Aires tuvieron que utilizar un hidroelevador.



Por el hecho, cinco dotaciones de bomberos de la Ciudad de Buenos Aires concurrieron al lugar y pasadas las 9 finalizaron los trabajos de extinción de las llamas del departamento, por lo que peritos trabajan para determinar las causas del siniestro, explicaron las fuentes oficiales.



Las escuelas 9 y 15 de Lugano, junto con el jardín de infantes N° 3, llamaron a la comunidad educativa a acercar a las calles Berón De Astrada 5920 y Cafayate 5388, ropa, calzado para niños y adultos, alimentos no perecederos, ropa de cama y artículos de higiene personal y limpieza para ayudar a la familia que perdió todo debido al incendio.



En la causa interviene la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 40, a cargo de Blas Michienz, que labró actuaciones por incendio y otros estragos.