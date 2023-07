"Nadie está buscando a mi hija", sostuvo esta mañana Micaela, la madre de la adolescente Mara Troche que fue vista por última vez el martes a las 13 cuando salió de la Escuela de Educación Media Nro. 6 en el Polo Educativo Padre Mugica de Retiro.

La madre de la adolescente de 14 años desaparecida en Barrio 31 remarcó que, si no reciben novedades de avances en la investigación por parte de la Fiscalía, volverán a bloquear en las próximas horas la salida de micros de la Terminal de Ómnibus de Retiro o la avenida 9 de julio.

Los padres de la menor junto a familiares y amigos se concentraron esta mañana en la puerta de la Fiscalía Nacional, Criminal y Contravencional N 4, ubicada en Viamonte al 1147, para exigir que avance la investigación.

"No puede ser que nadie la haya visto", indicó la mujer en declaraciones a la prensa y remarcó que "todo Capital está lleno de cámaras".

"Cuando salgamos de acá (la Fiscalía), si no tenemos noticias vamos a cortar la terminal de ómnibus. Si es necesario cortamos la 9 de julio", subrayó Micaela.

Y remarcó: "Si nos quieren venir a pegar, que nos vengan a pegar, pero que mi hija aparezca. Que a mi hija la busquen; una sola persona que me diga: 'mirá mamá, yo estoy buscando a tu hija, estoy haciendo lo posible para que aparezca'".

"Eso es lo único que pedimos. Estamos totalmente angustiados, ya no podemos más. Van a ser 48 horas que no veo a mi hija", reclamó visiblemente emocionada la mujer. En este sentido, advirtió que todavía no recibieron información por parte de la Fiscalía sobre avances en la investigación.

"Nosotros somos pobres, somos una gente de barrio, no tenemos las herramientas para buscar a mi hija, estamos haciendo lo que podemos. Pero, lamentablemente, los que tienen las herramientas para buscar a mi hija no lo están haciendo", señaló Micaela. En ese sentido, destacó que en el Barrio 31 "toda la policía está adentro del patrullero o en la garita o en un lugar durmiendo".

Anoche, familiares junto con un grupo de vecinos bloqueó salida de la Terminal de Ómnibus de Retiro. Recién en ese momento, después del corte, según denunciaron, se activó el protocolo policial.

Al momento de su desaparición, la adolescente vestía una campera de color azul oscuro con líneas blancas, pantalón negro y llevaba mochila negra con plateado.