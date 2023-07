El presidente de Newell's Old Boys se defendió ayer de las acusaciones en su contra, luego de haberse conocido el video donde se lo ve llegando al Coloso del Parque cuando retiraban la bandera de Los Monos, la mañana del domingo posterior a la despedida de Maxi Rodríguez en la cual se desplegó el trapo. “El fiscal Matías Edery estaba en la tribuna el sábado. El domingo cuando yo fui no había ningún pedido de secuestro de la bandera. Recién el lunes pasó eso”, sostuvo y agregó: "Al lado mío en el palco estaba el gobernador y el intendente de la ciudad, y había dos fiscales en la cancha viendo el partido. No ejerzo de político, intendente, ministro de Seguridad o Policía. Ellos tienen que saber cuándo entró la bandera. Si puedo decir que estuve cuando la sacaron del estadio, pero había ido a ver el estado del campo de juego", se defendió. Por su parte los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery no descartan una eventual imputación penal al presidente de Newell’s. Se evalúa si su accionar fue una “obstrucción a la justicia”, ya que no dio aviso al Ministerio Público de la Acusación de que era sacada la bandera.

Astore señaló que "si los fiscales aseguran que yo podía hacer algo para no dejar entrar la bandera, por qué no hicieron algo ellos que estaban en la cancha esa noche y se reían", contratacó, al tiempo que criticaba con dureza el Ministro de Seguridad por su falta de resultados. Y dejó por último la frase más dura, rayana con el sincericidio: “En esta ciudad hay tres muertos por día. ¿O ustedes me pagan los gastos de mi velorio?”, retrucó al hacer referencia sobre la consecuencia que hubiese sufrido en caso de denunciar a los barra bravas que participaron del traslado del trapo que es objeto de una causa penal por intimidación pública. En tanto Froilán Ravena, abogado deI presidente leproso reforzó la idea de la reacción de los barras ante una denuncia: “Si Astore informaba sobre esa bandera ¿quién le pagaba el velorio?” al tiempo que agregaba que “no tenía obligación de avisar de la bandera, eso le corresponde a un funcionario público”.

Ignacio Astore encaró ayer las cámaras de Canal Tres y desgranó en una larga entrevista las explicaciones que entendió, debía dar por su posible imputación en la causa judicial que investiga a los responsables de haber permitido el ingreso de la famosa bandera con los rostros de un mono, un pollo y un toro. "Que el fiscal haga lo que tenga que hacer, no me asusta", fue la frase con la que disparó la charla. “No ejerzo de político, intendente, ministro de Seguridad o Policía. Ellos tienen que saber cuándo entró la bandera, que habrá entrado el viernes o sábado. La bandera salió el domingo”, reconoció al tiempo que asumió su presencia en el Parque ese día por la mañana.

Luego, el médico contextualizó el clima que se vivie : "Es una situación difícil, angustiante. Esta gente que hace mucho que está enquistada en la provincia de Santa Fe, que ha utilizado este evento espectacular, con figuras internacionales, ante un gobierno nacional, provincial y un ministro de Seguridad, incapaces de manejar esta situación", continuó. "Los clubes somos manejados por presidentes ad honorem, que lo hacemos por pasión y que quedamos expuestos a este tipo de situaciones porque no tenemos ningún tipo de contención por parte del ministerio de Seguridad, de la provincia y de la Nación", relató el presidente leproso.

Cargó contra los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra: "Con respecto al fiscal, no me preocupa, no me asusta, que haga lo que tenga que hacer. Yo estoy tranquilo con mi conciencia, por eso me presenté en forma espontánea. Me llama la atención que me inculpen, es verdad que yo estuve como muestra el video, pero yo fui a revisar cómo había quedado el estado del campo de juego después de la despedida de Maxi Rodríguez", aseguró.

En esa línea reconoció que " el domingo fui al estadio, no sé si por mala suerte o no, porque es mi función. Pegué varias vueltas a la cancha con mi camioneta porque no encontraba puertas abiertas. Trato de entrar por la tribuna Vieja Amelia, y veo que esa puerta de acceso al campo de juego estaba cerrada. Cuando giro, veo que estaban sacando un trapo y lo estaban metiendo en un camión", describió Astore sobre la secuencia que muestra el video. Y agregó: "Yo no tengo poder de policía, yo no soy funcionario, no soy fiscal. Además, en ese momento no había una orden de incautación de la bandera. ¿Qué puede hacer? yo soy un simple presidente que gestiona para sus socios. Me subí a mi camioneta y me fui. Por suerte existen las cámaras y los videos para certificar esto que estoy diciendo".

Y a continuación hizo una pregunta: "Si la noche del homenaje a Maxi había dos funcionarios públicos o más en el estadio, el fiscal Edery y la fiscal que sacaba fotos, ellos sí tenían la autoridad para incautar la bandera cuando la vieron", apuntó Astore. "Al lado mío en el palco presidencial estaba el gobernador de la provincia de Santa Fe, estaba el intendente de Rosario, estaba el cónsul de Italia, y estuvimos más de una hora y media ahí. ¿Entonces tiene que ser el estúpido del presidente de Newell's el único que asuma la responsabilidad de denunciarlo", agregó.

"Si los fiscales aseguran que yo podía hacer algo para no dejar entrar la bandera, por qué no hicieron algo ellos que estaban en la cancha esa noche y se reían. Porque yo también tengo la foto de ellos en el estadio esa noche, no es que estoy hablando por hablar", afirmó el presidente rojinegro. "Yo tengo la personalidad para defenderme y me voy a defender bien", advirtió.

"Sí sé que alguien abrió la puerta en el club. Cuando yo me entere quién fue el que abrió la puerta, se van a enterar la personalidad que tiene el presidente del club. Pero están diciendo cualquier cosa, un poco más dicen que yo iba manejando el camión", ironizó Astore.

Por su parte los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery no descartan una eventual imputación penal al presidente de Newell’s. Se evalúa si su accionar fue una “obstrucción a la justicia”, ya que no dio aviso al Ministerio Público de la Acusación de que era sacada la bandera. En esa línea Edery explicó ayer que : “lo que estamos haciendo es deslindar las responsabilidades jurídicas ya sea de personas que son parte del club, como personal policial o de gente que estuvo ahí, y que pudo favorecer, no digo el ingreso porque eso pudo ser problemático de controlar, sino el egreso de la bandera cuando ya toda la ciudad sabía que se había desplegado esa bandera”. Y recordó que “la bandera hacía referencia a tres personas condenadas por delitos gravísimos (en referencia a Ariel “Guille” Cantero, Leandro “Pollo” Vinardi y Carlos “Toro” Escobar) que dominan la barra de Newell’s y que comenten muchísimos hechos, entre ellos homicidios de gente inocente. Permitir que esa bandera saliera de la cancha cuando toda la ciudad sabía de su existencia es algo que debemos investigar”, agregó Edery.

Al ser consultado sobre los dichos del abogado defensor de Astore, Froilán Ravena, quien manifestó que la exhibición de la bandera “no fue algo intimidante sino indignante”, el representante del Ministerio Público de la Acusación contestó: “Hasta el presidente de la Nación habló de lo preocupado que está por la bandera. Habría que preguntarle al padre de Jimi Altamirano qué le pareció ver esa bandera con tres personas que son los responsables del homicidio de su hijo. Habría que preguntarle también a los padres de los chicos que van a las escuelas que fueron baleadas si no se sienten intimidados cuando las tres personas que se encargaban de organizar esos hechos aparecen en una bandera en la cancha de Newell’s”.