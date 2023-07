El desborde puede tener diversos lugares para operar, puede ser El Emergente, el CCK o el festival Nuevo Día, pero en este momento tiene una cara que lo representa: Dum Chica, la banda sub 30 de Lucila Storino (voz), Juana Gallardo (bajo) y Ramiro Pampin (batería), que está presentando su primer disco, DUM, publicado por Casa del Puente. Un poco de furia y un poco de juego terrorífico se proyectan en sus shows, donde suenan potentes, con una solidez que no parece la de una banda con menos de dos años. Para prueba su doble función en La Tangente, hoy con Las Tussi y mañana con Buenos Vampiros, o el show de los tres grupos, el domingo en El Emergente.

Todo parte de la construcción de una complicidad musical. En la cuarentena, Juana le enseñaba a tocar el piano a Lucila; allí se gestó Dum Chica. Empezaron a pasarse música y pegaron onda. La banda comenzó como dúo, con sintetizadores. Y ya en sus primeras composiciones se delineó el concepto de simpleza que buscaban a nivel sonoro: voz, bajo y pandereta. Tocar unos temas de Charly García para un festival por sus 70 años las llevó a sumar una guitarra, y así llegó Ramiro. Probaron unos temas con batería y no pudieron sacar ese sonido de sus cabezas. "Todo fue creciendo y empezó a cobrar sentido", explica Juana sobre su transformación en trío. Lucila se remonta al comienzo de la banda, cuando eran dos, y recuerda una indicación que le dio a Juana: "Ir de menos a más".

► Un sonido directo...

Esa simpleza puede confundirse con minimalismo, pero no parecen minimalistas.

Lucila : Veníamos las dos en un círculo de gente que está buenísimo, pero había mucha metáfora, mucha poesía y mucha performance, mucho todo, y teníamos ganas de hacer algo más sencillo. No es minimalista porque musicalmente no hay espacios entre nosotros.

: Veníamos las dos en un círculo de gente que está buenísimo, pero había mucha metáfora, mucha poesía y mucha performance, mucho todo, y teníamos ganas de hacer algo más sencillo. No es minimalista porque musicalmente no hay espacios entre nosotros. Juana : El bajo y la batería son lo que sostienen el sonido de una banda que por ahí tiene guitarra, sintetizadores, vientos. La bata y el bajo te asientan todo el resto del sonido y me parece re flashero que se arme con esos dos elementos, sumándole la voz y toda la lírica de Lu, desde algo tan básico. Tiene sentido que se hable de minimalismo porque son elementos con los que te podés quedar corto, pero terminan siendo infinitos.

: El bajo y la batería son lo que sostienen el sonido de una banda que por ahí tiene guitarra, sintetizadores, vientos. La bata y el bajo te asientan todo el resto del sonido y me parece re flashero que se arme con esos dos elementos, sumándole la voz y toda la lírica de Lu, desde algo tan básico. Tiene sentido que se hable de minimalismo porque son elementos con los que te podés quedar corto, pero terminan siendo infinitos. Ramiro: Las tres cosas que hay (voz, batería y bajo) siento que están haciendo lo máximo que pueden llegar a dar. Hay momentos que pensás sobre el bajo "La puta madre, está reventado", y me parece lo contrario a ser minimalista, por momentos, en cuanto al sonido.

Velvet Underground, los Rolling Stones, Ratones Paranoicos, Sex Pistols, Sumo, Dios, Pity Álvarez, The Cure: los sonidos que los influencian son tan variados como sus gustos. "Rama es más indie, Juana es más Bowie, yo soy más roncanrolera, pero todos tenemos un lado setentoso", cuenta Lucila. Definir lo que hace Dum Chica es complejo, ya que suena a muchas cosas, de garage a punk, un poco rocanrolero, un poco dark. Si no fuera contradictorio, en épocas de neologismos para definir escenas nacidas en pandemia, podría hablarse de un "neoprotopunk", un maridaje entre Suicide, los Stooges y los Ratones.

► Una poesía despojada...

Aunque Lucila escribía poesía, su primer contacto con el escenario fue con el teatro musical y la danza, que practicó de forma muy exigente cuando era chica. La poesía llegó después, por su "amor a decir cosas". Sin embargo, su gesto al escribir las letras de Dum Chica está en contra de lo pretencioso. "Me re cuesta leer poesía, no lo disfruto tanto, pero me gusta mucho la palabra y la lírica viene de romper todo eso, de romper las metáforas. Me gusta que el mensaje sea cortito, al pie, sencillo, palabras que tengo en la cabeza. Hay temas que no los pensamos tanto, algunos sí", cuenta la cantante.

"Sobre las letras, algo que me parece fabuloso es que ella tiene la capacidad de mezclar palabras que entre sí suenan y quedan increíbles juntas, de forma inesperada", le alaba Juana. "Algunas son chistosas; es su fórmula, su sello." Ramiro dice que la repetición, que forma parte de las letras de Dum Chica en varios momentos, también viene de la relación de Lucila con la poesía.

¿Tenés algún poeta de referencia?

Lucila: Como poesía... esto es muy cancelable te digo...

¿Por?

Lucila y Juana : (Al unísono) Bukowski.

: (Al unísono) Bukowski. Lucila: Separando la obra del artista... Siempre me gustó la poesía en la música; Patti Smith, Lou Reed, Bob Dylan. Es algo muy simple, muy de la vida cotidiana. El Pity. La lírica sale de ahí.

Foto: gentileza de prensa Dum Chica

► Una perfo para lxs pibxs...

Si bien a Dum Chica no se le puede aplicar el término postpunk de forma directa por su estilo, participa de la escena emergente de bandas que toman las influencias de esa movida musical nacida a finales de los '70. Son amigos y comparten fechas. Y como en muchos de esos grupos, el sentido de su música se completa en vivo, donde aflora su clave: lo performático como estilo y como forma de relacionarse con el público.

"En los primeros ensayos con Lu, antes de que se sumara Rama, nos dimos cuenta de que el proyecto estaba craneado para un escenario. Más allá de que es hermoso disfrutar de estar los tres en el estudio, componiendo y pensando, el público es el show, también. Está muy presente el vivo en Dum Chica, de hecho el disco lo grabamos en vivo, los tres tocando al mismo tiempo", asegura Juana.

El desparpajo invade el escenario. Y el público, más que quedarse perplejo, busca participar del momento salvaje y de gritos a veces espásticos. Lucila explica su visión sobre la relación cercana con los espectadores: "Es algo que a mí me gustaría ver; me gusta la gente que va al frente, ver a los pibes, agarrarlos de la mano. Hay algo ahí que me parece divertido, siempre me gustó ver al artista que involucra al otro, me parece fundamental. Calculo que viene de estudiar teatro mucho tiempo, y danza. Me sale así desde el primer momento".

¿Cuánto de eso se ensaya junto a las canciones?

Lucila: Aunque todo parezca una cosa espontánea, improvisada, nada de lo que hacemos es casualidad. Está todo muy pensando: los movimientos, las decisiones estéticas.

¿No hay algo catártico ahí?

Lucila: Seguro que sí, pero no lo pienso. No digo "Hoy voy a tocar, voy a largar mis temores y mis dolores", para mí el show es como una fiesta".

► ...Y un disco grabado dos veces

Para el primer álbum, que tiene temas claves para entender su estilo, como Figuritas o Terremoto, se tomaron su tiempo, ya que lo grabaron dos veces. "Tardamos más de lo que nos hubiera gustado", resume Rama. Juana describe el proceso: "Fue un camino entre largo y a las apuradas. Lo grabamos por primera vez en un estudio que estaba bien, pero después empezamos a tocar mejor, distinto, y pensamos en volver a grabarlo. Además, no nos entendíamos con el chico con el que estábamos mezclando, que es lo más. Así que pasó mucho tiempo. Seguíamos ensayando y tocando, más allá de estar con la mezcla, y empezamos a componer más temas. Decantó en hacer DUM y grabarlo en Unísono con Estanislao López. Todo cerró, pero ya lo teníamos compuesto hacía mucho tiempo".

En este momento ya tienen un segundo disco terminado a nivel composición. Lucila adelanta: "Una de las primeras propuestas es que la voz tenga más melodía que ahora, que es un poco más hablada. Bailar un poco más, quizás".

Los temas de DUM nacieron en 2021, ¿están inspirados en la oscuridad de la pandemia?

Juana : No, ni en pedo. Siento que atravesamos otras cosas para decantar en Dum Chica, pero no tiene nada que ver con la pandemia.

: No, ni en pedo. Siento que atravesamos otras cosas para decantar en Dum Chica, pero no tiene nada que ver con la pandemia. Ramiro : No, y de hecho rompe un poco, pensando que en la pandemia no podíamos tocar en vivo...

: No, y de hecho rompe un poco, pensando que en la pandemia no podíamos tocar en vivo... Lucila: Sobre la pandemia, para mí es completamente inevitable, porque todos sentimos la repercusión del encierro y la fuerza de la escena y de lo que está pasando ahora tiene que ver con eso. La energía de nuestro vivo no sé si tiene que ver con salir de una pandemia, pero inevitablemente sí, salimos a romper todo, todos.

En los últimos shows tocaron temas de Los Redondos, como Fuegos de octubre . ¿Qué significan para ustedes Los Redondos? ¿Qué significa Oktubre?

Lucila : Otra gran banda que tenemos en común los tres.

: Otra gran banda que tenemos en común los tres. Juana : Yo no. Escucho solo dos discos.

: Yo no. Escucho solo dos discos. Lucila : Pero los escuchás y los escuchás bien. Yo soy muy ricotera, de chiquita. A Rama le encantan los Redondos y Juana escucha Oktubre y Gulp! . Hicimos varias versiones. Obviamente no tenemos guitarra y Fuegos de octubre salió porque es re oscuro, es una bomba ese tema. Antes hacíamos Masacre en el puticlub , a veces lo hacemos. Para mí está bueno darle a esta nueva generación un poco de rock and roll ricotero. No nos olvidemos que existen Los Redondos. Hay pibitos de 17 años que quizás no los escuchan.

: Pero los escuchás y los escuchás bien. Yo soy muy ricotera, de chiquita. A Rama le encantan los Redondos y Juana escucha y . Hicimos varias versiones. Obviamente no tenemos guitarra y salió porque es re oscuro, es una bomba ese tema. Antes hacíamos , a veces lo hacemos. Para mí está bueno darle a esta nueva generación un poco de rock and roll ricotero. No nos olvidemos que existen Los Redondos. Hay pibitos de 17 años que quizás no los escuchan. Ramiro : Dentro de todo, Fuegos de octubre musicalmente es simple, pero Masacre en el puticlub tiene dos guitarras, un piano, y de repente poder hacerlo con la bata y el bajo me parece un desafío copado, también. Cualquier cover es difícil para nosotros ya que solo tenemos un bajo, entonces vamos viendo cómo nos la rebuscamos.

: Dentro de todo, musicalmente es simple, pero tiene dos guitarras, un piano, y de repente poder hacerlo con la bata y el bajo me parece un desafío copado, también. Cualquier cover es difícil para nosotros ya que solo tenemos un bajo, entonces vamos viendo cómo nos la rebuscamos. Juana : Elegimos covers a veces para joder, para tocar algo en la sala para entrar en calor. Siempre nos costó un huevo, siempre son versiones muy acotadas con lo que tenemos, pero también es explorarlo desde otro lado. Igual teníamos miedo que nos linkeen mucho con Los Redondos. En una fecha tocamos los dos covers al hilo, y alguien tuiteó que éramos la banda más ricotera. ¡Es mentira!

: Elegimos covers a veces para joder, para tocar algo en la sala para entrar en calor. Siempre nos costó un huevo, siempre son versiones muy acotadas con lo que tenemos, pero también es explorarlo desde otro lado. Igual teníamos miedo que nos linkeen mucho con Los Redondos. En una fecha tocamos los dos covers al hilo, y alguien tuiteó que éramos la banda más ricotera. ¡Es mentira! Lucila : Pero no porque no nos gusten, es mentira porque no sonamos como Los Redondos. Tienen algo de nacional y popular que es muy representativo de Argentina, de la gente sacudiendo la camiseta. Eso a mí me pone la piel de gallina.

: Pero no porque no nos gusten, es mentira porque no sonamos como Los Redondos. Tienen algo de nacional y popular que es muy representativo de Argentina, de la gente sacudiendo la camiseta. Eso a mí me pone la piel de gallina. Ramiro : La misa, la fiesta...

: La misa, la fiesta... Juana: Eso es lo que nos gusta.

Foto: gentileza de prensa Dum Chica





