El nuevo disco de Bonzo Morelli, ya en plataformas, se titula de manera apropiada 3; y esta noche músico y banda lo presentan a las 21 en Sala Lavardén (Sarmiento y Mendoza). 11 canciones propias y 2 covers muy especiales, conforman el repertorio que la guitarra y voz de Bonzo harán oír en formato quinteto, con Pupe Barberis (batería), Nahuel Antuña (bajo), Mariano Braun (teclados) y Ariel Fiora (guitarra).

“A diferencia del disco anterior -La vida en blues (2019)-, éste tiene composiciones propias y también dos covers: uno de ellos es ‘Escúchame, alúmbrame’ de Los Gatos, donde grabó la batería Juanito Moro, hijo de Oscar, un tema del disco Beat Nº 1 que había hecho su padre; y también ‘Alma de diamante’ de Spinetta Jade, un poco elegido por mi hija, Luciel Morelli; le propuse elegir lo que quisiera, y a ella esa canción le encanta, tanto como a mí. Las demás son composiciones mías, algunas las tenía de la época de La Rocanblús con Caburo, habían quedado dando vueltas y les modifiqué un poco las letras, pero la música ya estaba. A todo ese material se le suman otras cosas que he venido componiendo durante años, otras que no entraron en el disco anterior, y algunas que hice durante la pandemia”, explica Bonzo Morelli a Rosario/12.

“Nahuel Antuña, que hizo las maquetas de todas las canciones, junto con Pupe (Barberis) viajaron a Estudios del Abasto al Pasto a trabajar con Álvaro Villagra, ingeniero de Pappo, Juanse, Ciro y los Persas, entre otros. Con él grabaron batería y bajo, y acá yo me ocupé, junto con Palmo Addario -que fue el productor-, de toda la parte de guitarra y voces; y Palmo se encargó de la mezcla y masterizado en Palmo Records, en Funes. Trabajé mucho, porque se trató de la parte más fina, grabé hasta tres guitarras en algunos temas, además de solos, arreglos, bases, etc. Nos llevó prácticamente un año”, continúa el músico.

En cuanto a las canciones y el concepto de 3, Morelli dice que “hay algunos temas un poco funk, otros instrumentales, entre cosas nuevas y otras de hace unos años. Cuando se hace música compuesta por uno mismo es diferente a cuando se versionan clásicos, donde está presente mi homenaje a los grandes del rock argentino, a quienes en un punto me inspiraron en mi carrera y en la música”, tal como sucedía en su disco anterior, donde se dio el gusto de grabar junto a invitados como Don Vilanova, Ciro Fogliatta, Claudio Gabis, Ricardo Tapia y Rubén Goldin, entre muchos más.

-La inclusión de estos covers marca también una continuidad, un legado; con tu hija y el hijo de Oscar Moro como exponentes.

-En el caso de Juanito, cuando se lo propusimos nos dijo; “¡Ese temazo! ¡Qué bueno, nunca lo toqué!”. Le encantó y quedó fenómeno, lo grabó en Buenos Aires, cuando fueron Pupe y Nahuel. En el caso de mi hija, si bien nunca dejó de escuchar la música que escucha todo preadolescente, siempre tuvo alguna búsqueda que la llevara un poquito más allá. Un día comenzó a preguntarme qué escuchar de Spinetta, Charly, Fito; en este sentido, creo que la serie de Fito contribuyó mucho a que las generaciones nuevas se acerquen a la música de estos grandes compositores. Ella lo ama a Luis, con 16 años escucha a Almendra, el disco Artaud; pero siempre sin imponer nada de mi parte, porque me gusta que cada uno pase por su proceso, nunca la presioné. Algunos dirán “¡le habrá quemado la cabeza!”, pero no es así. De hecho, a ella le gusta Only Love Can Sustain, el disco en inglés de Spinetta, que no es el que uno suele escuchar; pero como ella estudia voz y piano, le llama la atención y tiene razón. ¡El legado continúa, por suerte!

-Son un trío, pero te vas a presentar con un quinteto.

-Así es, con Mariano Braun en teclados y Ariel Fiora armé un quinteto; en el disco las teclas las grabó Walter Galeazzi, un gran pianista y organista de Hammond que tocó en Chevy Rockets, como ahora está de gira por Europa no va a poder venir hasta agosto, así que lo llamé a Mariano, un músico groso, que te saca y escribe todo, parece que uno toco con él toda la vida; y Ariel es un exalumno y gran guitarrista, me viene bárbaro para los temas donde estoy cantando, él está todo el tiempo ahí, arreglando y haciendo solos también. Y habrá invitados, como Ike Parodi, Pablo Pino, Virginia Oliva, Coki, mi hija Luciel, y muchos más.

-El disco anterior salió en vinilo, pero éste será solo digital.

-Soy del formato físico, pero más o menos hice una encuesta entre alumnos, amigos y músicos, y coincidimos en que la mayoría escucha en el teléfono o en la compu, tal vez por esto no se justificaba el gasto; además, casi no hay dónde escuchar a los Cd’s. Por otra parte, lo ideal es que lo escuche todo el mundo. Pero de todos modos uno no cierra la puerta, tal vez haga una tirada el día de mañana. Hay también otra cuestión, con las plataformas podés saber cuántos escucharon y si la música realmente se está difundiendo. En este sentido, hay gente que compró mi disco anterior, pero lo escucha por las plataformas.

Además de Walter Galeazzi y Palmo Addario (también productor), 3 cuenta con las participaciones de Hernán Biancardi, Andrea Riba y Kimey Gómez. Más música por parte de uno de los artistas distinguidos de la ciudad -reconocido así también por el Concejo Municipal-, cuya trayectoria incluye grupos como El Caño, La Banda de Rock and Roll, La Rocanblús, además de participaciones junto a músicos como León Gieco, Claudio Gabis, Edelmiro Molinari, Litto Nebbia, David Lebón, Pappo, entre tantos más.