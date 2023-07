El partido que tanto se le reclamaba a Central llegó ayer. No importa que el equipo no ganó. Porque el empate con Racing tuvo al canaya haciendo el esfuerzo por ganar durante los 90 minutos. Cuando pudo dominó el rival y cuando perdió la pelota lastimó de contragolpe. Generó jugadas muy claras para hacer más de un gol y Jorge Broun también tuvo una tarde destacada con muy buenas atajadas. Hasta el último minuto, Central intentó hacer un gol más y esa determinación nunca antes se le había visto fuera del Gigante de Arroyito.

Central salió a jugar con todas las intenciones de dejar atrás sus antecedentes de equipo débil cada vez que sale de su casa. En Avellaneda el canaya se propuso pensar en ganar, se paró en la cancha con disposición agresiva ante Racing y apoyó sus ambiciones en el despliegue de Malcorra, la velocidad de Campaz y la presencia de Veliz en los metros finales. Por eso la Academia se vio sorprendida en el primer cuarto de hora. Racing cometió faltas para detener el juego de Central. Las oportunidades llegaron de pelota detenida, con tiro libre apenas desviado de Malcorra y cabezazo cruzado de Quintana.

Racing pudo inquietar con la pelota cuando la tuvieron Aviles o Nardoni. Y en la primera aproximación al área, a Quintana le rebotó la pelota en el área chica, le quedó a Nardoni y lo bajó Alan Rodríguez. El VAR detectó la infracción y Piovi, con remate fuerte, puso a Racing en ventaja desde los doce pasos.

Malcorra volvió a ser el conductor del equipo en ataque.

Central no puso en dudas sus ideas por la injusticia del resultado. Malcorra pidió más la pelota, volvió a poner a Central en posición ofensiva y de un tiro libre del diez encontró el empate Veliz. El remate de Malcorra pegó en el palo de la barrera y el goleador canaya se anticipó a todos para empujar la pelota al fondo. Central se entusiasmó con su juego de ataque y en una gran combinación entre Malcorra y Campaz no llegó por poco a empujar Veliz al aparecer por el segundo palo. La respuesta de Racing fue una gran tiro libre de Piovi al palo de la barrera que Broun rechazó en gran volada sobre su izquierda.

El partido no perdió atractivo en el segundo tiempo pero Racing le arrebató el control del juego a Central. Si bien la Academia jugó siempre cerca del arco canaya no generó situaciones claras de gol. Una volea desviada de Moralez y un remate cruzado de Rodríguez que desvió Broun fue todo. Central no podía salir jugando pero cuando logró hacerlo con pases Malcorra habilitó a Campaz y el colombiano lo perdió ante Arias con un remate que se fue por el primer palo.

El canaya se aprovechó de la habilidad de Malcorra para lastimar de contragolpe. En una corrida el diez la tocó por arriba de Arias y la pelota se perdió por detrás del arco. Después Malcorra probó de primera, con toque de zurda desde fuera del área que se fue por arriba del travesaño. El ritmo de juego llevó la pelota de un área a la otra. Los dos se esforzaron por ganar. Racing tuvo más la pelota pero no por eso fue más agresivo. Broun regaló otra gran atajada al lanzarse a la carrera a su izquierda para despejar un tiro de Hauche y Bianchi estrelló un espectacular cabezazo en el travesaño. El final fue a pura emoción. Piovi pegó un tiro en el palo, con Broun ya vencido, y Arias se quedó con otra cabezazo de Bianchi en el área chica. Las emociones se apagaron solo con el pitazo final y el gusto reparto de puntos.

1 Racing

Arias

Rubio

Avilés

Quirós

Piovi

Jonathan Gómez

Nardoni

Moralez

Oroz

Hauche

Rodríguez

DT: Fernando Gago

1 Central

Broun

Martínez

Mallo

Quintana

Alan Rodríguez

Ortiz

Mac Allister

Infantino

Malcorra

Campaz

Veliz

DT: Miguel Russo

Goles: PT: 22m Piovi (R) 36m Veliz (C),

Cambios: ST: 23m Toledo por Mac Allister (C), 30m Cortez por Martínez (C) y Pérez por Moralez (R), 35m Ojeda por Rodríguez (R), 43m Giaccone por Infantino y Bianchi por Veliz (C)

Arbitro: Fernando Rapallini

Cancha: Racing