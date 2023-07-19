Subte Buenos Aires: estado en tiempo real de las líneas y estaciones este 19 de julio

<b>Mientras que el paro lo realizan los trabajadores </b>para exigir mejores condiciones laborales, salarios, vacaciones y otros derechos, <b>un lockout es un paro realizado por uno o más empresarios </b>que buscan defender sus intereses profesionales o económicos para ejercer una presión contra el Estado y los propios empleados. Es decir que, <b>en estas huelgas, los empleados son sujetos pasivos</b>.<ul><li><a href="https://www.pagina12.com.ar/477740-paro-de-colectivos-o-lockout-cual-es-la-diferencia">Leé la nota completa</a></li></ul>