HBO España y HBO Nordic emitieron por error en la madrugada del miércoles el episodio seis de la séptima temporada de Game of Thrones, cuyo estreno está previsto para el próximo domingo. "Tenemos constancia de que el próximo episodio de Game of Thrones ha estado disponible accidentalmente por un breve período de tiempo tanto en HBO España como en HBO Nordic", confirmó la cadena en un comunicado.

Según indicó el texto, el error pudo "haber tenido origen en un proveedor externo" y el episodio fue retirado "tan pronto como se detectó su disponibilidad". Según medios españoles, el capítulo "Death Is the Enemy" estuvo disponible durante más de una hora en la plataforma. Algunos usuarios alertaron sobre la supuesta filtración e incluso lo capturaron, tanto en España como en los países nórdicos. Casi inmediatamente, el episodio apareció en infinidad de sitios piratas.

Éste no es el único incidente sufrido por HBO en relación con la séptima temporada de la popular serie de ficción, que tiene millones de seguidores en todo el mundo. Desde la plataforma aseguraron que "no está conectado" con el ciberataque que HBO sufrió a final de julio, cuando un grupo de piratas informáticos robó datos relacionados con los guiones y capítulos de Game of Thrones y de otras series.

Además, en India cuatro personas fueron detenidas el lunes acusadas de filtrar el cuarto episodio antes de su emisión. Se trataba de trabajadores de una empresa india que proporciona servicios informáticos. La compañía, Prime Focus Technologies, se disculpó por "el incumplimiento del deber de algunos empleados y ex empleados". Sin embargo, descartó que el incidente estuviese relacionado con un intento de chantaje que sufrió HBO recientemente. Según la prensa, la empresa tenía que encargarse de preparar los episodios para su retransmisión legal en streaming en una app india.