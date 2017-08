#HayTablas

Situación de purgatorio, fiesta y redención para Toda gente nueva (sábados, Teatro Border). Situación de sketches y videos para el colectivo Papas bravas (19/8, Teatro de las Nobles Bestias, Temperley). Situación de amor, tesis doctoral y desierto de Atacama para La música del viento (sábados, Patio de Actores). Situación de localidad costera, pescador memorioso y animales misteriosos para 2da princesa (jueves, El Extranjero). Y situación de Chéjov, enredos, crisis noventosa y secuestros extorsivos para El ensayo de los oprimidos (sábados, Teatro Vera Vera).

#AduanaParalela

El trío oklahomense Hanson meterá su pop teen, pre-teen y pos-teen en el Teatro Opera Orbis (22/8). El saxojazzero neoyorquino Ravi Coltrane soplará gratis en el CCK (19/8). El uruguayo Rubén Rada sacudirá el Torquato Tasso (17, 18 y 19/8). El francés Phil Weeks aplicará house purista en Blow Palermo (18/9) y su compatriota Julian Jeweil pinchará en Glow (20/8).

#Juntadas

La revista de cultura cannábica THC cumplió 100 ediciones y las celebrará con bandas sorpresa, psicodelia, proyecciones, stands temáticos y sorteos (19/8, C.C. Konex). La Fiesta Caravana tendrá a Frente Cumbiero, Chancha Vía Circuito y DJ Campeón (20/8, Xirgu). Y una multitud estimada en 5 mil personas verá en vivo y directo la final de la Copa Latinoamérica Sur de League of Legends entre los equipos Isurus Gaming y Kaos Latin Gamers (19/8, DirecTV Arena).

#Pantallazos

¿Pinta atentado? Mon Amis es el documental sobre el regreso de los californianos Eagles of Death Metal a París, tras el ataque terrorista que ocurrió durante un concierto de la banda en la capital francesa, en 2015 (Netflix). ¿Pinta fútbol? Jugá El partido, la película de padre, hijo y la última participación de Irlanda del Norte en un Mundial (19/8, Studio Universal).

#Festivalitis

El Facaff armará dream team de tango indie con Orquesta Típica Fernández Fierro, Alto Bondi, La Siniestra, Dema y El Maestro, Sexteto Fantasma, 34 Puñaladas, Altertango & Alfredo Piro, Horacio Fontova, Orquesta Típica Ciudad Baigón y muchos más (17 a 20 y 24 a 26/8, CAFF). Mario Mary, Daniel Teruggi y el alemán Hans Tutschku animarán el laboratorio gratuito del Festival Internacional de Música Electroacústica (17 y 18/8, CCK). Y el Festival Estesur Teatral tendrá obras sobre comunistas presos (5 minutos, del colectivo brasileño Grupo Internacional, 17/8 en Don Bosco, Bernal), filicidio y suicidio (Burkina Faso, de Daniel Dalmaroni, 18/8 en Polaridades, Quilmes) y estrellas olvidadas invitadas a entregas de premios (La mejor historia de amor, de Andrés Caro Berta, 19/8 en Indigo, Berazategui).

#CualquieraPuedeGooglear

Stand up, show de Kumbia Queers y set de Improcrash animarán el primer Comedy Central Fest (30/9, C.C. Konex), en tanto que el youtuber Grego Rossello meterá Teatro Gran Rex (23/9) y el youdriver Juampi González se declarará Soltero en el Teatro Español de Lomas de Zamora (26/8). Click con micrófono abierto. Música, danza, títeres, teatro y shows será el combo Día del Niño de Konex Para Chicos (20/8, C.C. Konex). Click vamos los pibes. Los cordobeses Los Cocineros volverán a la CABA (20/8, Beatflow) y los indiebeateros Full Chamba estrenarán el video de A.V.A.B. (23/8, La Tangente). Click F5. Ratones Paranoicos confirmaron fecha y sede de su operativo-retorno (16/9, Hipódromo de Palermo), el prócer punk Stuka pelará su nueva canción Hasta pronto en Mar del Plata (18/8, Casa Rock) y Ricardo Soulé evocará a Vox Dei con su show 5 décadas de rock (18/8, Teatro Palacio La Argentina). Click línea fundadora. El Instituto Nacional de la Música fiscalizará que cada vez que un músico extranjero toque en el país, también sea contratado un músico argentino para un set de al menos 30 minutos, según prevé la Ley 26.801, que no siempre se cumple. Click, juez.

#Ciclodelia

Pop federal es la consigna del ciclo Motorpop, que unirá a los neuquinos Atrás Hay Truenos con los tucumanos El Asesino del Romance (17/8, Espacio Tucumán). Y el autogestionado Dinámica tendrá shows de Motoneta y Los Perceptibles, además de muestra de plástica y feria de emprendedores, fanzines, indumentaria y discos (20/8, Espacio Dínamo).

#ArteArteArte

Feria de libros y lecturas de Gustavo Alvarez Núñez, Delfina Korn, Inés Acevedo y más habrá en el Lengua Viva, en el Club de Pesca de Olivos (20/8, gratis). Shows de Baby Badaracco y Panchita La Pistolera y lecturas del escritor temible Carlos Busqued coexistirán en Comunidad del Sótano (19/8). Y Gustavo Santaolalla, el tipografista Jay Rutherford, el skater Falu Carolei, el psicodélico Hideyuki Katsumata y el realidadvirtualero Jouke Vuurmans serán algunos conferencistas del TRImarchi DG (6 a 8/10 en sedes marplatenses).

#EstaEsParaVos

Los Redondos serán triple-tributados por Rey Garufa, Hermosos Perdedores y Por Nada (18/8, Uniclub), Estelares se sumará al ciclo Conciencia Rock, que canjea los primeros cien tickets a cambio de libros para donar (19/8, Tango Porteño), y Riddim homenajeará a Sumo (19/8, La Trastienda Samsung).

#AltaTemporada

Si te creés un superhéroe, debutará The Defenders, crossover de Iron Fist, Daredevil, Jessica Jones y Luke Cage, de la escudería Marvel (18/8, Netflix). Si te caben las epidemias apocalípticas, zarpará la cuarta de The Last Ship (20/8, TNT). Si sospechás que todo millonario tiene muertos en el placard, iniciará la inglesa Riviera (21/8, Fox Premium). Si te va un policial cordobés sobre una mamá entre criminales, estrenará La chica que limpia (22/8, Cine.ar Play). Y si estás para animación, South Park cantará 21 temporadas (23/8, Comedy Central).