Los apoderados del partido PAIS y el frente Primero Santa Fe presentaron un recurso ante el Tribunal Electoral de la provincia para que los jóvenes de 16 y 17 años que se incorporaron al padrón electoral a partir de la habilitación del Voto Joven por primera vez en una elección provincial, sean tenidos en cuenta para calcular el piso de 1,5% que las alianzas o frentes debían alcanzar en las primarias para poder pasar a las generales.

El recurso de PAIS causó sorpresa en el TEP, ya que es el mismo partido, con los mismos apoderados (Mario y Néstor Deschi) y el mismo representante legal (Domingo Rondina) que hasta último momento intentó impedir que los jóvenes de 16 y 17 años pudieran elegir.

Lo hizo a través de dos recursos diferentes desde el mismo momento en que el TEP, en base a normas de mayor jerarquía que la Constitución provincial, lo habilitó por vía de resolución. De hecho actualmente tienen ingresado un recurso ante la Corte provincial pidiéndole que acepte revisar lo decidido por el TEP y declare inconstitucional la resolución que permitió que los jóvenes de 16 y 17 años votasen.

Mucha fe en las urnas se ve que los hermanos Deschi (los apoderados) no se tenían porque argumentaban que sumar a los jóvenes como ya ocurre a nivel y en todas las provincias argentinas, le restaría chances electorales de superar el piso exigido para pasar a las generales. Al haber unos 84 mil electores más, el piso era algo superior.

El TEP aclaró que no era así, que los ciudadanos de 16 y 17 años no son tenidos en cuenta para calcular el piso exigido porque es un voto optativo. Entonces ahí es que PAIS salió a decir que cambiaron las reglas de juego y que era una medida para favorecer a la lista que encabezó el diputado Rubén Giustiniani, que fue quien desde el bloque Igualdad, junto con su par Agustina Donnet, pidió al TEP la habilitación del Voto Joven a la que los jueces hicieron lugar. Cabe aclarar que el domingo a la tarde el TEP no podía saber cuántos votos sacaría Giustiniani y si estaba en riesgo o no que superara el piso. Giustiniani obtuvo 43.064 votos según el escrutinio provisorio, mientras que el TEP fijó el piso del 1,5% de la provincia en 40.912.

Además, la aclaración del TEP justamente se basa en no cambiar las reglas de juego, ya que cuando habilitó el Voto Joven, el proceso electoral ya estaba iniciado.