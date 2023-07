El abogado de la familia de Franco Casco, Salvador Vera, aseguró que “este fue un fallo injusto y arbitrario. Quedó acreditado cómo transitó Franco el calabozo de la comisaría 7ª. También queda acreditado que la causa no fue armada por la víctima. Franco fue detenido y golpeado en esa celda”. En esa línea recordó que "hubo al menos cuatro detenidos la noche del 6 de octubre de 2014 en el penal de la seccional 7° que denunciaron haber sido amenazados para que no declararan en este juicio".

Cabe destacar que fueron sus compañeros de encierro quienes evidenciaron los tormentos a los que fue sometido Casco esa noche, lo que empezó a probar la detención ilegal, que no fue asentada en el libro de guardia.

En tanto el fiscal de la causa, Fernando Arrigo, lamentó que "los jueces no valoraron pruebas que para la fiscalía eran relevantes", aunque aclaró que "aún no tenemos los fundamentos". "Hay gran parte de la prueba que tiene que ver con la intervención del autor del delito", indicó el fiscal respecto a las actas fraguadas de la Comisaría 7ª. "Yo analizo mucho cada causa, incluso pedí la absolución de uno de los policías porque no tenía pruebas. Pero había pruebas concluyentes para que haya condenas", agregó en el programa La siesta jugada. En radio Nacional Rosario Fontanarrosa, Arrigo se refirió al tribunal que falló en disidencia. "No creo que los jueces se hayan dejado influenciar por artículos periodísticos y mediáticos", remarcó. Los jueces Martínez Ferrero y Moisés Vázquez decidieron las absoluciones de todos los acusados, mientras que Otmar Paulucci votó por condenas. "Creo que el voto de Paulucci tiene que ver con su experiencia en causas de lesa humanidad", dijo.