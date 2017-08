Agentes de Seguridad Vial violentaron a un matrimonio

Un matrimonio de Roldán denunció ayer un grave caso de abuso de autoridad del que fueron víctimas por parte de dos agentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) el último sábado en un control vehicular llevado a cabo a pocos metros del peaje de Puerto San Martín, sobre la autopista a Santa Fe. Todo quedó registrado en el celular de una de las víctimas, que alcanzó a filmar el hecho.

Según relató Karina, la mujer del conductor Juan Carlos Avila, todo comenzó mientras regresaban de Santa Fe, por autopista, de un torneo de atletismo en el que había participado su hijo. Así tuvieron dos controles policiales, el segundo de los cuales incluyó un test de alcoholemia en el kilómetro 22 a al altura de peaje de Puerto San Martín donde se generó este brutal episodio.

"Nos dio risa la situación porque Juan Carlos, mi esposo, es una persona que no toma alcohol, entonces dijimos que íbamos a filmarlo mientras soplaba la pipeta. A todo esto, otra oficial aparece y pregunta de muy mala manera: ¿de qué se ríen estos?, a lo que mi marido respondió que 'sonreímos porque somos felices'", señaló Carina.

El matrimonio siguió viaje tras pasar "satisfactoriamente" el control vehicular hasta que a los pocos metros notaron que una camioneta de la policía vial les hacía señas de luces para detenerse. "Después de un buen rato de espera, se acercan y bajo la ventanilla para preguntarles qué había pasado. En tanto, el otro oficial golpea la ventanilla de mi esposo para que la bajemos, mientras Juan Carlos le explica que está roto el mecanismo y lo invita a que vaya por el otro lado", agregó.

La mujer aseguró que los agentes se pusieron violentos y comenzaron a exigirles documentación personal y del vehículo. "El oficial abrió la puerta de muy mala manera y exigió los papeles de la camioneta y conductor, que ya habíamos presentados metros atrás. A su vez, comenzó a gritar de mala manera que mi esposo se negaba a identificarse. Entonces empecé a grabar con mi celular porque me asustó mucho la situación, ya que los dos oficiales comenzaron a forcejear para bajarlo a mi esposo a la fuerza", detalló. "Bajé para pedir ayuda a algún vehículo que pasaba por ahí porque me asustó la situación, y es cuando uno de ellos me inmoviliza, me empuja dos veces y me tira al piso en el descampado, en el medio de la oscuridad, y se tira encima mío", agregó.

"Es muy vergonzante para mí y muy difícil cada vez que tengo que revivir la situación porque fue muy complicado lo que viví, por eso hay cosas que voy a obviar", lamentó Carina, quien agregó que ese procedimiento fue realizado por "dos hombres, y una mujer que observó todo y no hizo nada".

Mientras llegaban los padres de otros atletas de la delegación, un móvil de la seccional 5ª de Puerto San Martín se ofreció a acompañarlos hacia la seccional para realizar la denuncia, la que recién dejaron asentada en el Centro Territorial de Denuncias de Roldán, donde residen.

Y agregó: "Sí se le permitió al móvil 7229, levantaron cargos contra mi esposo por resistencia a la autoridad".