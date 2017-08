Empleados de Comercio se movilizó frente a Telefónica

Directivos del Sindicato Empleados de Comercio junto a unos cuarenta trabajadores afectados, se manifestaron ayer frente a las puertas de la empresa Telefónica, en Rioja al 1400, en reclamo del pago de sueldos adeudados por un call center que maneja la cuenta de Movistar, uno de los productos de esta firma de telefonía. Se trata de "Acceso CRM" S.A., ubicada en Moreno 878 y, si bien los trabajadores no fueron despedidos formalmente por la empresa, desde el mes de junio no cobran sus salarios, mientras que hace siete meses que se les adeudan los aportes jubilatorios. Además, la patronal lleva dos años sin pagar la obra social y acumulan seis meses sin ART.

Juan Gómez, secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio, calificó a Telefónica como "usurpadora de trabajo" porque "hace tres meses no le paga los sueldos a 40 trabajadores". "La empresa dice que no tienen dinero para pagar, pero es una respuesta que realmente indigna porque no se hacen cargo de sus propios trabajadores. La promesa que dicen es que pagan un día, el otro, el otro y al final no pagan nunca, y estamos así hace meses", lamentó Gómez.

"Tras la ausencia de representantes de Movistar en las últimas dos audiencias en el Ministerio de Trabajo, nos vimos en la obligación de agudizar la protesta para que de una vez nos abonen el salario", dijo José Luis Padula Rosa, delegado de "Acceso CRM".

En ese sentido, explicó que "según lo que establece la Ley de Contrato de Trabajo, Movistar es solidariamente responsable porque vendemos productos de Movistar y no se está queriendo hacer cargo", al tiempo que agregó: "Queremos conservar nuestra fuente de trabajo y que se nos pague lo que adeudan".

Según los carteles exhibidos en la protesta, entre los responsables, se señaló a Sebastián Carlos Llosas Dios y Roberto Germán Dino, quienes "no están dando la cara, dicen que no tienen dinero y sí lo tienen porque están creando otra empresa paralela, para justamente evadir las responsabilidades y las cargas económicas que tienen con estos 40 trabajadores".