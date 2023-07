Miguel Russo no mostrará sorpresas en la formación de Central que el domingo recibirá a River. El canaya tendrá los regresos de Juan Cruz Komar y Agustín Toledo. En la práctica de esta mañana, en cambio, buscará definir la única duda que tiene el entrenador y se encuentra en el mediocampo ante la posibilidad del regreso de Lautaro Giaccone. Aún se ofrecen plateas socios y no socios para el últmo partido en el Gigante. Mientras que la segunda quincena de agosto comienza la nueva temporada del fútbol argentino con la disputa de la Copa de la Liga y el club lanzó para socios la venta anticipada de abonos a plateas con precios especiales hasta el 6 de agosto.

Carlos Quintana y Kevin Ortiz no jugarán ante River el domingo a las 21 porque ambos acumularon cinco amarillas. Se trata de dos jugadores titulares e indiscutidos para Russo, con presencias en el once principal en toda la temporada. Pero sus respectivos reemplazos tampoco están en discusión: Komar ingresará en la defensa por el ex Patronato y Toledo en el mediocampo por el juvenil volante central. Esto probó ayer el entrenador canaya y esto ensayará esta tarde.

Francis Mac Allister se mostró recuperado de la molestia muscular que acusó en el partido con Racing y su presencia no está en riesgo para el último partido de los canayas en Arroyito. Lo que mantiene al técnico sin confirmación de la formación es que aún no resolvió si mantendrá a Gino Infantino en el mediocampo o bien le devuelve el puesto a Giaccone, marginado en los últimos encuentros por sufrir una lesión muscular. Para el partido con el campeón de Liga Profesional el socio de Central agotó las entradas generales. Lo que queda disponible para socios son plateas a 4500 pesos y para no socios a 15 mil pesos. Las mismas se pueden adquirir en la web de Boletería Vip.

En cuanto a la próxima temporada, que iniciará la segunda quincena de agosto, el club lanzó la venta anticipada de abonos a plateas para los ocho partidos que el canaya jugará de local, incluso el clásico con Newell’s de la séptima fecha. Hasta el 6 de agosto inclusive la renovación del abono tendrá un costo de 36 mil pesos, luego pasará a costar 40 mil. La renovación de platea preferencias tendrá un costo de 41.400 pesos y luego aumentará a 46 mil pesos. Un abono nuevo en esta primera etapa de venta para el socio vale 40 mil pesos y luego aumentará a 44 mil pesos. Y la novedad de la próxima temporada es que todas las ubicaciones estarán numeradas. Si el equipo clasifica a la segunda instancia del torneo quienes tengan abonos adquiridos gozarán de beneficios para comprar y conservar su ubicación. Con la tarjeta de crédito del Banco Municipal se dispone de un 30 por ciento de reintegro y se puede pagar hasta en 6 cuotas sin interés. La venta es en la web del club (www.rosariocentral.miclub.info) o presencialmente en los puntos de atención de lunes a viernes de 10 a 18 en Sede de calle Mitre, subsede del Cruce Alberdi, Guardería Náutica, Tienda Oficial Zona Sur (San Martín y Ayolas) y de 12 a 18 en la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria.