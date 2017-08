Lugares mágicos

Lila dice que su canción favorita es “La Martiniana”. “Un tema que por más que lo canto siempre es diferente para mí. Y la letra es muy especial. ‘No me llores, porque si lloras yo peno; en cambio si tú me cantas yo siempre vivo y nunca muero’. ¿Qué lindo, no? Es especial el mensaje. Es de origen indígena, zapoteco, de la región del Istmo de mi tierra. Un lugar mágico donde las mujeres son muy fuertes.”