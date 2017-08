Una más para Daniel Craig

Daniel Craig confirmó que volverá a convertirse en James Bond en la próxima película de la saga, aunque señaló que seguramente será su último papel como 007. A finales de julio, medios estadounidenses y británicos afirmaron que Craig protagonizaría la próxima cinta de James Bond tras haber filmado Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall y Spectre. Pero hasta ahora no había ninguna confirmación por parte del actor. “He sido un poco reservado al respecto. Me han hecho entrevistas todo el tiempo y no dejaban de preguntarme. Pensé que si iba a contarlo, debería ser aquí”, dijo Craig a Stephen Colbert durante su programa The Late Show. La película, que lleva como título provisional Bond 25, llegará a los cines estadounidenses el 8 de noviembre de 2019.