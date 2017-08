Las asociaciones de propietarios de taxis fueron condenadas a pagar, cada una, 75 mil pesos de multa por cortar en 2016 el tránsito en el centro porteño y por ser responsables de la interrupción forzada y el desvío de otros vehículos públicos, en protesta contra la empresa de transporte privado Uber.

El fiscal de Cámara Martín Lapadú, en juicios abreviados, acordó las multas con las entidades, y el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 28, encabezado por la jueza María Julia Correa, homologó esos entendimientos.

Lapadú, a cargo de Investigaciones Complejas de la Unidad Fiscal Oeste, explicó que “el trabajo mancomunado de la Fiscalía y el Centro de Monitoreo Urbano, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dio como resultado seis condenas efectivas a las cámaras que representan al 95 por ciento de los taxistas de la ciudad”.

Cuando este diario le preguntó por qué sigue funcionando Uber, pese a que fue encontrada fuera de la ley en varias instancias, respondió: “Uber sigue funcionando todavía porque las empresas prestatarias de Internet no cumplen la orden de la Sala II Cámara de Apelaciones y el Enacom no controla a esas empresas. Y no es cierto que condenamos más rápido a los choferes de taxis que a los de Uber. Ya hubo cinco condenas efectivas a choferes de Uber. La diferencia con Uber como empresa y sus directivos es que falta la orden de bloqueo nacional de la página web y la aplicación para celulares”.

“Si bien los montos de las multas no representan cifras contundentes para estas organizaciones, son los máximos que permite hoy en día el Código Contravencional, el cual no se actualiza (salvo algunas excepciones) desde su última reforma, en 2004”, apuntó el fiscal. Y agregó: “Entiendo que sería necesaria una modificación urgente sobre los mínimos y máximos de las penas de multa del Código, a fin de que sea un instrumento real y concreto de persuasión para evitar la comisión de hechos ilícitos como los juzgados en esta causa. Pero esto es potestad de la Legislatura”.

Desde abril del año pasado Lapadú investiga a Uber por incumplir las principales regulaciones del transporte público en la Ciudad. Al respecto, el fiscal amplió: “La causa contra Uber sigue. La Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos entregará, en un mes, un informe certificado, con el monto de la evasión. Entonces los directivos de Uber serán citados a indagatoria”.