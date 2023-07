Estudiantes de la Escuela de Música estuvieron representando a la Universidad Nacional de Rosario en el Festival Universitario de Artes del Mercosur, un evento inédito que reunió producciones artísticas de universidades públicas con estudios de arte de todo el país y Sudamérica.

El mismo se realizó en Buenos Aires a finales de mayo, y estuvo organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Gestión Cultural, y la Universidad Nacional de las Artes, en articulación con la Red Argentina Universitaria de Artes (RAUdA).

La UNR participó con un trío y un dúo musical, que interpretaron distintas versiones de piezas icónicas del tango argentino. El trío estuvo conformado por Mila Bozicovic (piano), Maia Bozicovic (violín), y Mijail Stancich (cello), y el dúo por Gabriel Fernández (flauta traversa) y Agustín Lasalle (guitarra). Fueron ayudados por Sabastian Boeris, profesor de Música de Cámara de la Facultad.

El festival tuvo lugar en el Centro Cultural Borges, el Museo de la Cárcova, el Centro Cultural Paco Urondo, el Auditorio de Radio Nacional y la ENERC.

Si bien no pudieron ver todas las presentaciones que conformaron el festival (había obras de artes, plástica, etc) por una cuestión de tiempo y espacio, los estudiantes compartieron largas jornadas llenas de música. "Fuimos dos días y presenciamos todo lo más que pudimos del área de música. Verdaderamente no teníamos mucha idea con qué con íbamos a encontrar al ser la primera edición y fue una gran lugar para interactuar con otros estilos musicales que quizás en Rosario no solemos profundizar", valoró Maia Bozicovic.

Ambos equipos hacen lo que se denomina música de cámara. "En nuestro caso somos un trío que ya tiene un tiempo conformado, incluso el año pasado tocamos en el acto de colación de la Facultad, una presentación que nos abrió la puerta a ingresar al Festival. Lo que interpretamos en esta ocasión Verano porteño e Invierno porteño de Astor Piazzolla, arreglado por José Bragato para violín, piano y cello", detalló Mijail Stancich.

El dúo protagonizado por Gabriel Fernández y Agustín Lasalle tocó una obra emblemática de Piazzolla: "La historia del tango". "Básicamente marca cómo Piazzolla explica el tango desde su origen hasta el siglo XX, está dividida en cuatro movimientos: el primero representa a la guardia vieja, el segundo a la nueva, el tercero es un tango experimental, y el cuarto es contemporáneo", explicó Fernández. Y agregó: "En el caso nuestro, comenzamos a tocar con Agustín porque el año pasado tenía que recibirse en la materia de guitarra y estaba buscando alguien para hacer un dúo. Ahí fue donde nos conocimos y empezamos a ensayar esta obra. Tenemos una gran química y por eso seguimos tocando juntos".

Por parte de Argentina, participaron las universidades nacionales de San Juan, Cuyo, La Rioja, Tucumán, Córdoba, Provincial de Córdoba, Río Negro, Villa María, Misiones, Autónoma de Entre Ríos, Rosario, Litoral, Nordeste, Centro de la Provincia de Buenos Aires, Avellaneda, Buenos Aires, La Plata, Lanús, Tres de Febrero, General Sarmiento, General San Martín y el Instituto Universitario Patagónico de Artes.

Por parte de los demás países miembros y asociados del Mercosur, participaron la Universidad de la República (Uruguay), Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador), Escuela Nacional Superior de Arte Dramático (Perú), Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia), Universidad Loyola (Bolivia), Universidad de Chile (Chile), Universidade de Brasília, Universidade Federal de Paraíba, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade do Sul de Santa Catarina, Universidade Estadual do Paraná, Universidade Estadual Paulista, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade do Estado de Minas Gerais y el Instituto Federal do Rio Grande do Norte (Brasil).

En el marco del ejercicio de la presidencia pro tempore de Argentina en la Reunión de Ministros de Cultura del Mercosur, el Festival fue un escenario para visibilizar y poner en valor la producción cultural y artística de las universidades de Argentina y la región. Además, el evento se propuso también como un punto de encuentro con la comunidad para compartir sus producciones artísticas.

Para los cinco jóvenes ir a tocar a Buenos Aires, dentro de un contexto internacional y en representación de la UNR, significó una experiencia muy importante para su desarrollo como músicos. "Fui con la idea que íbamos a estar en un marco muy académico, con propuestas clásicas, y nos encontramos con algo muy distinto y diverso. Me hizo sentirme cómoda y lo pude disfrutar de gran manera", resaltó Maia Bozicovic.

Las presentaciones fueron tan variadas que propició el intercambio y la apertura a nuevos géneros musicales. "En un momento se armó una peña improvisada, nos hizo sentir en casa y conectar con personas que no conocíamos hasta ese día. Se presentaron piezas con mucha innovación, y más allá que lo nuestro estuvo hermoso, verdaderamente nos fuimos con muchas ideas para implementar", explicó Stancich.

"Elegir una obra de Piazzolla fue decisión nuestra y gracias a Sabastian Boeris pudimos presentarlo. De esta experiencia nos llevamos mucho conocimiento que nos ayuda a crecer", puntualizó Mila Bozicovic.

Fernández destacó que esta salida al escenario les vino muy bien para abrir el juego y animarse a incursionar en distintos estilos más allá de la formación clásica. "Creo que el festival fue una propuesta excelente en abrirle el panorama a los y las estudiantes universitarios en estilos que quizás no estamos tan acostumbrados a ver".

"Encontrarnos con colegas y artistas que presentan proyectos nuevos es una experiencia muy importante, pero sobre todo, el representar a la Universidad es algo que lo hace distintivo. Justamente es eso, mostrar el desarrollo de la Universidad Pública. Nos sirve para potenciarnos como músicos pero también como disparador hacia dentro de nuestra misma Facultad", comentó Mijail Stancich y añadió: "Por ejemplo es la primera vez que me animé a improvisar dentro de la peña que se armó y estuvo muy bueno. Son momentos que no se dan seguido, por el contexto y por lo que se siente estar ahí".

Tanto Maia, Mila, Mijail y Gabriel coincidieron en que la peña "se dio de manera natural y fue un espacio de aprendizaje increíble". "Fue soltar un poco el academicismo por un momento y sentir la música. Creo que es un espacio necesario y que tiene que estar para los músicos porque es importante para poder crecer en lo que es nuestra formación", valoró Mila y concluyó: "El festival en sí estuvo buenísimo y creo que es una linda idea para que se replique en Rosario".