En Newell’s hay conversaciones abiertas para que Mauro Icardi juegue en el parque Independencia por seis meses. El desembarco de la figura de Galatasaray de Turquía sería de forma excepcional por seis meses. La decisión del jugador de venir al país se tomara en las próximas horas y se espera que el goleador pueda formar parte de los partidos de octavos de final de Copa Sudamericana con la rojinegra. “Hay diálogo y se está a la espera de una definición”, aceptó un directivo rojinegro.

La compañera de Icardi y madre de sus hijos, Wanda Nara, debe afrontar un tratamiento médico por más de dos meses y el actual goleador de Galatasaray pretende acompañarla en todo el proceso. La primera decisión que se tomó es que Wanda Nara, quien además asume como representante de Icardi, se quede en el país para afrontar la recuperación física. Ahora el jugador debe resolver su salida de Turquía. Y la negociación no es de fácil resolución porque Galatasaray formalizó la compra del pase del delantero a PSG de Francia a cambio de diez millones de dólares aunque parte de la transacción no está completada, entre ellas la firma del contrato que ligará a Icardi con el club turco por las próximas cuatro temporadas. Y si bien el jugador cree posible una cesión excepcional de seis meses a Newell’s para atender al mismo tiempo su situación personal, la misma no se producirá si antes no se completa la transferencia de su pase al club turco.

Wanda Nara se encuentra en el país por lo cual la negociación de su transferencia a Galatasaray y la firma de su nuevo contrato lo lleva adelante el propio jugador. Y recién una vez resuelta su situación con el club turco Icardi tendrá a disposición la posibilidad de propiciar un arreglo entre Galatasaray y Newell’s para que el delantero vista la rojinegra en el parque Independencia por los próximos seis meses. La dirigencia leprosa está a la espera de la autorización del propio Icardi para avanzar en el diálogo y los términos del acuerdo dado que Newell’s solo podrá hacer frente a un porcentaje del sueldo que Icardi tiene en Turquía.

Las expectativas en el parque Independencia están depositadas en las próximas horas, donde se definirá el futuro profesional de Icardi. Newell’s quiere refuerzos para jugar los octavos de final de Copa Sudamericana ante Corinthians y sin dudas que el ex goleador del PSG es el nombre de mayor jerarquía que podría contratar la institución. Los partidos con los brasileños quedaron agendados para el martes 1º de agosto a las 21.30 en San Pablo y la vuelta en el Coloso del Parque el martes 8 a la misma hora. En este nueva etapa en el torneo internacional, los clubes pueden hacer hasta cinco cambios en la lista de buena fe. Y el técnico Gabriel Heinze está a la expectativa, al menos, de traer tres refuerzos la próxima semana.