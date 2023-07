TEATRO

Verano

“A veces, el pasado parece algo incrustado en nuestra memoria. Otras veces parece casi extraño, como si le hubiera sucedido a otra persona. Sabemos que nuestra vida es irrepetible y que no podemos retroceder los relojes, pero de vez en cuando repasamos lo vivido”. Así es como se presenta una obra que despliega el ir y venir de una mujer que revive su pasado de niña, recreando los temblores de su primer amor, los conflictos de clase y problematizando su visión del mundo desde una mirada poética y amorosa de la vida. A menudo se usa la frase “un amor de verano” en referencia a una relación con con alguien que termina al final de las vacaciones. Esta pieza reconstruye ese recuerdo, un recuerdo que se vuelve a vivir en presente. Dramaturgia y dirección de Luis Loyola Cano, y asistencia de Fausto José Perna. Iluminación de Ricardo Sica, escenografía y vestuario de Lau Polet y coreografía de Lorena Ballestrero. Con Stella Galazzi.

Lunes a las 20, en el Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Entrada: $2500.

Por eso las curitas

Función especial de este unipersonal biodramático de Macarena Trigo. Luego se realizará la presentación de la edición local de la autobiografía novelada Como puedo, publicada originalmente en España. El libro, expansión del universo de la obra teatral, ofrece el singular testimonio de quien creció tutelada por el Sistema de Protección de Menores español y encontró en la literatura y el teatro un lugar de resistencia. Trigo es poeta, actriz y directora de teatro. Reside en Buenos Aires desde 2005 e hizo de esta ciudad su objeto de estudio y de deseo, encontrando en el circuito teatral porteño un hogar fundacional al que rinde homenaje en su escritura.

Domingo 6, a las 20.30, en Moscu Teatro, Juan Ramírez de Velazco 535. Entrada: $3000

MÚSICA

Bubblegum

Nuevo simple de Cigarettes After Sex, el trío liderado por el cantautor Greg Gonzalez. Junto con "Stop Waiting" son los últimos dos singles del grupo y lo primero que publican en 2023, sucesores del solitario simple “Pistol”, que apareció el año pasado, luego del EP Charm of Pleasure, que Gonzalez editó a dúo con Danielle Luppi. Sos dos nuevas canciones de un dream-pop meloso, sensual y subterráneo que se combina con la voz de Gonzalez, moviéndose en la sutil línea entre el croon y el susurro. Una destilación perfecta de la atmósfera de ojos soñadores que la banda ha hecho suya en los seis años transcurridos desde el lanzamiento de su exitoso debut homónimo. Cigarette After Sex nació como un experimento sonoro que se formó casi accidentalmente en 2008, mientras su líder estaba viviendo en El Paso, Texas. El primer EP tiene fecha del 2012, mientras que su debut propiamente dicho apareció 2017, ya con González y el grupo reinstalados hacía tiempo en Brooklyn. Su segundo disco, Cry, llegaría dos años después, en 2019.

Ideograma

Media Hermana, el proyecto formado por Raquel Luco y Hernán Navia, acaba de lanzar este simgle adelanto del nuevo EP que será sucesor de Una línea muy fina parecida a la curva de un corazón, el debut que en 2022 consolidó su propuesta de dream pop inmersivo. El dúo, que es la más reciente apuesta del Sello Laptra, hogar de El Mató a un Policía Motorizado y 107 Faunos, renueva recursos con un tema con aires a Sucide y Jesus & Mary Chain, pero en el que sigue explorando sus sintentizadores flotantes, sus letras contemplativas y sus capas sonoras de cara al misterio. La fiesta de presentación de este y nuevos adelantos está fechada para el sábado 5 de agosto en Artlab, junto a Fantasmagoria y Loló Gasparini.

ONLINE

Pancho Villa

Hombre, prócer, leyenda. La biopic seriada que Star+ acaba de estrenar ofrece los rasgos típicos de la superproducción histórica para relatar, una vez más, la vida y obra del gran revolucionario nacido en un pequeño pueblo de Durango, transformado con el paso del tiempo en una de las figuras centrales de la Revolución Mexicana. El cineasta Rafael Lara, responsable de películas como El quinto mandamiento y La milagrosa, fue el encargado de dirigir los diez capítulos de la miniserie, que contó con 4500 extras, 1500 caballos y cerca de doscientas locaciones. En sus propias palabras, el proyecto, que tuvo un rodaje de más de dos meses, “no pretende ser una lección de historia, sino una exploración de los hechos más relevantes y espectaculares de la vida del líder revolucionario. Con un enfoque en el antihéroe y su psicología, busca mostrar las fortalezas y debilidades de Villa, así como su impacto en los eventos que marcaron a un país”. El actor Jorge A. Jiménez encarna al protagonista.

Fundación

La plataforma Apple TV+ no abandona uno de sus proyectos más preciados, la ambiciosa adaptación de la saga de novelas de Isaac Asimov conocida como Fundación e Imperio, y presenta en sociedad la segunda temporada, dos años después del estreno de la primera. La acción transcurre ahora más de un siglo después, por lo que la galería de personajes es completamente diferente (aunque hay alguna repetición actoral, cortesía de una subtrama ligada al ADN humano compartido). La serie continúa ofreciendo efectos especiales a gran escala, pero no deja de lado las discusiones sobre la fe y la ciencia, el autoritarismo y la libertad de expresión, temas caros a la obra del gran escritor ruso-americano.

CINE

Camino al Festival

Faltan poco menos de cuatro meses para que el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata levante el telón de su edición número 38, pero los motores ya están encendidos. Hoy es el último día de un ciclo en el que los programadores ofrecieron un compacto grupo de largometrajes que demuestran el estrecho vínculo entre cine y comic. “En esta selección de películas hay una gama amplia de propuestas: saltos del cómic al cine, adaptaciones directas, cineastas que vienen de la historieta y más”, escribe Fernando Lima, presidente del festival, en el pequeño catálogo. Para cerrar el ciclo, la sala mayor del Cine Gaumont será testigo, hoy a las 19.15, de los fotogramas que integran Las trillizas de Belleville (foto), el notable largometraje de animación del francés Sylvain Chomet. ““Para mí, la animación es el arte de la mímica: cuando puedes tener menos diálogo, puedes resaltar más la belleza del movimiento y las expresiones”, declaró el realizador en ocasión del estreno de su film.

Nuestros días más felices

El segundo largometraje de Sol Berruezo Pichon-Rivière (Mamá Mamá Mamá) parte de una situación absurda y definitivamente fantástica –una mujer mayor se convierte de pronto en quien era a los siete años, pero con la mente de una persona adulta– para construir un retrato de los lazos familiares y la necesidad de cariño ante la cercanía de la enfermedad y la muerte. La directora entrelaza los dolores del mundo real con una sensibilidad naif que no deja de lado el realismo mágico. La niña Matilde Creimer Chiabrando se luce como la pequeña Agatha, que está a punto de cumplir 74 años, aunque no lo parezca. La película puede verse en Malba Cine los domingos a las 20 y en el CCK los viernes a las 19.

TV

Teatro

La Televisión Pública ofrece siete adaptaciones televisivas de sendas obras teatrales curadas especialmente por el célebre director teatral Rubén Szuchmacher (foto). El “truco” reside en emparejar a un o una régisseur y a un realizador audiovisual, evitando de esa manera el clásico formato del teatro filmado. Serán de la partida Absentha, de Alejandro Acobino, con dirección escénica de Ana Sánchez y Ana Piterbarg en dirección audiovisual, Ubu Patagónico de Mariana Chaud, con dirección de la autora y Alejo Moguillansky en el terreno audiovisual, y Por Culpa de la Nieve de Alfredo Staffolani, con dirección del autor y Diego Lublinsky en la parte audiovisual. Según Szuchmacher “la posibilidad de llegar a lo largo y ancho del país con los espectáculos entusiasmó a los artistas, en momentos en que los costos de una gira presencial son absolutamente imposibles de ser cubiertos. Por esa razón hubo mucho interés en la comunidad teatral por este proyecto”.

Viernes a las 22, por la Televisión Pública.

Justified: Ciudad salvaje

En esta secuela de la popular serie Justified, desarrollada por los showrunners Dave Andron y Michael Dinner, Timothy Olyphant vuelve a encarnar el personaje del alguacil Raylan Givens, en un relato que transcurre quince años después del final de la historia original. Raylan vive ahora en la soleada Miami, equilibrando su trabajo como marshall y su vida como padre de una adolescente de quince años. Pero (sin un “pero” no hay trama) todo cambia cuando un encuentro absolutamente casual hace que el protagonista deba viajar a Detroit. Allí se topa con un violento sociópata que ha logrado librarse del largo brazo de la ley con la inestimable ayuda de su ingeniosa abogada.

Martes a las 22.45, por FX.