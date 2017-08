Hourcade y los resultados

El entrenador del seleccionado argentino de rugby, Daniel Hourcade, admitió que si los resultados no son positivos en la VI edición del Rugby Championship que comenzará el sábado, podría haber un cambio en la política de selección de jugadores. Hourcade confía en Los Pumas, pese a la baja de un jugador como Facundo Isa, un forward de 23 años que ahora juega en Toulon de Francia y no pudo ser citado para jugar el Championship, torneo en el que debutará Argentina el sábado próximo visitando a Sudáfrica. “En caso de que los resultados no sean buenos se podría variar la política de selección”, expresó Hourcade haciendo mención a la decisión de Unión Argentina de Rugby (UAR) de no permitir actuar en Los Pumas a los jugadores que militan en clubes europeos como sucede con Isa, Juan Figallo, Marcelo Bosch y Juan Imhoff, entre otros. No obstante, el entrenador tucumano de 59 años aclaró: “Es beneficioso que el plantel de Jaguares sea el mismo que Los Pumas y hemos seleccionado el equipo más fuerte para jugar este torneo. Claramente estamos mejorando pero estamos jugando ante potencias como Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda”, señaló Hourcade, aunque igual confía en que Argentina “pueda sumar nuevos triunfos” a los tres que acumula en la historia del certamen. Con respecto al partido ante Sudáfrica, el técnico comentó: “Vamos a jugar ante unos Springbooks muy confiados y que en julio pasado ganaron los tres partidos que jugaron ante Francia”.