Los Manseros Santiagueños, Alfredo Ábalos y Horacio Guarany hablan en sus canciones sobre “volver al pago”. Y en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, esos versos toman color luego del cierre de listas. Particularmente, lo hacen en 21 distritos, donde ex intendentes intentarán recuperar las riendas de sus municipios. Desde interinos que pretenden desbancar a quien hoy está a cargo del distrito, a retornos de mandatarios históricos, pasando por un caso donde a pesar de estar condenado a seis años de prisión la precandidatura sigue en pie. Cinco del conurbano y dieciseis del interior, es el reparto territorial de quienes quieren volver a ser.

Posiblemente, uno de los más emblemáticos sea Julio Alak, quien buscará volver a comandar los destinos de La Plata. Intendente entre 1991 y 2007, es el hombre elegido por Axel Kicillof para desbancar al larretista Julio Garro, quien irá por su tercer mandato. El hoy ministro de Justicia provincial deberá atravesar una amplia interna en Unión por la Patria y enfrentará a otros cuatro competidores: Gastón Castagneto, Guillermo Escudero, Luis Arias y Paula Lambertini.

Otro de los casos emblemáticos es el de Raúl Othacehé en Merlo. Fue intendente por el peronismo desde 1991 a 2015. Ligado originariamente a Antonio Cafiero, fue uno de los jefes comunales que integró el grupo de intendentes encolumnados con Eduardo Duhalde. En esta ocasión, con el sello vecinalista “Crecer”, intentará vencer a Gustavo Menéndez, quien lo destronó en 2015.

En continuidad con el análisis sobre el Gran Buenos Aires, Hurlingham vive una situación particular. Su intendente, Juan Zabaleta, deberá enfrentar en las PASO de UxP a Damián Selci, concejal que lo reemplazó durante un año y medio al frente del distrito y decidió jugar su propia carta avalado por el diputado nacional, Máximo Kirchner.

También en la primera sección, pero hacia el oeste, la municipalidad de General Rodríguez vuelve a estar en la mira del multifacético Darío Kubar. Concejal en 2011 por el Frente para la Victoria, en 2013 se mudó al Frente Renovador como instancia previa a competir por la intendencia en 2015 bajo la órbita de Cambiemos. Perdió en 2019 y ahora desea volver a comandar el distrito enrolado en las filas de Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta. Igualmente, primero deberá vencer a Walter Polverini en las primarias Juntos por el Cambio.

Por el sur del conurbano, un solo ex jefe comunal buscará volver al municipio en la tercera sección. Se trata de Martiniano Molina, quien gobernó Quilmes entre 2015 y 2019, con fuerte apoyo de María Eugenia Vidal, aunque hoy comulga con el larretismo. Fue vencido en las urnas por la camporista Mayra Mendoza, que buscará un segundo mandato sin necesidad de internas. Contrariamente, Molina deberá vencer el 13 de agosto al periodista deportivo Walter Queijeiro, quien ostenta la bandera bullrichista en el distrito.

Tras perder la elección del 2019, Martiniano Molina quiere volver a enfrentar a Mayra Mendoza en Quilmes.

Retornos históricos

Diez los dieciséis ex intendentes que competirán por recuperar sus sillones municipales en el interior han gobernado sus distritos, al menos, una década. Incluso, en los casos que su carrera como jefe comunal se viera trunca por apostar a otra responsabilidad dentro del Estado, usualmente mantuvieron la referencia e identidad partidaria en su localidad.

Dos décadas fue el tiempo que Juan Carlos Pellita condujo los destinos de General Lamadrid. Fue entre los años 1991 y 2003, y también desde 2007 a 2015. En el medio, fue candidato a vicegobernador de Aldo Rico en los comicios del 2003, más allá de que su origen político es netamente peronista. Presidió el Partido Justicialista del distrito, y comulgó bajo la línea tanto de Carlos Menem a nivel nacional como de Eduardo Duhalde en el orden provincial.

A lo largo del conflicto por la resolución 125, plantó bandera en la decisión del gobierno encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, lo que le significó una seguidilla de críticas en el territorio de Lamadrid dado que es una localidad con una matriz económica agrícola. En 2015 cayó en los comicios frente a Martín Randazzo del frente Cambiemos. Más allá de sus intenciones de retorno, primero deberá triunfar en las PASO ante el precandidato Dardo Nuñez.

General Villegas también está expectante de un posible retorno de talla. Gilberto Alegre, intendente entre 1995 y 2013, estuvo 18 años al frente de la municipalidad y no completó los 20 porque asumió como diputado nacional por el Frente Renovador. Para 2021decidió jugar con el frente referenciado con el ex ministro del Interior, Florencio Randazzo, Vamos con Vos. Hoy transita su camino político dentro de Juntos por el Cambio. Deberá afrontar una amplia interna donde enfrentará a otros tres precandidatos: Juan José Tomaselli, Marina Justo y Romina Domínguez Carvalho.

Raúl Othacehé fue intendente de Merlo entre 1991 a 2015. Buscará volver a serlo.

Los retornos de índole histórica tienen otro capítulo en cercanía a las playas bonaerenses. Juan de Jesús, que estuvo al frente del Partido de La Costa por 16 años, volverá a competir por comandar la política pública del municipio que lo tuvo como el primer intendente democrático de su historia. No será ajeno a las PASO dentro de UxP y enfrentará al periodista Guillermo Favale que representará el ala massista y a Martín Poustis del Movimiento Evita.

También fueron 16 los años en que Marcelo Honores fue intendente de General Alvarado. Dirigente de la Unión Cívica Radical, hijo del caudillo boinablanca Albano Honores, estuvo sentado en la oficina principal de la municipalidad desde 1983 a 1991 y entre 1995 y 2003. Desde aquel entonces, el peronismo conduce los destinos del distrito cuya ciudad cabecera es Miramar.

Honores transitó su último período de gestión envuelto en la conflictividad que generó el crimen de Natalia Melmann, una estudiante de 14 años que fue asesinada, torturada, y cuyo cuerpo fue encontrado tras cuatro días de búsqueda con quemaduras de cigarrillos. Tras la autopsia, se supo que fue abusada tanto en vida como luego de haber muerto por al menos cinco personas. En el juicio se constató que todos los involucrados tenían vínculos o pertenecían a las fuerzas policiales.

La familia de Natalia recibió la visita del entonces gobernador de la provincia Carlos Ruckauf y el presidente Fernando De la Rúa. La demora en dar con su cuerpo tuvo como actor señalado a la policía y al propio poder político, lo que condenó el destino electoral del dirigente radical en 2003.

Aldo Mensi, también dirigente de la UCR, buscará un retorno triunfal. En su caso será en el municipio de Coronel Pringles, el cual comando catorce años desde 1995 a diciembre 2009. UCR. Hoy, desde las filas radicales que comulgan con Gustavo Posse, buscará vencer en la interna de JxC al actual jefe comunal, Lisandro Matzkin.

Otros cuatro ex mandatarios del interior bonaerense que quieren volver a sus intendencias cumplieron, en algún momento, tres mandatos al frente de la municipalidad. Uno de ellos es Marcelo Skansi, quien desde 2007 a 2019 y desde el vecinalismo, llevó las riendas de Carmen de Areco. Esta vez competirá con la lista de Diego Santilli y Rodríguez Larreta en las PASO cambiemistas, donde enfrentará al candidato de Patricia Bullrich, Nicolás Mc Dermott y al de la Coalición Cívica, Andrés Moretti.

Del mismo grupo de los 12 años, se destaca Alfredo Fischer, que estuvo al frente del municipio de Laprida desde 2007 al 2019, tras 24 años de gobierno radical en el distrito. Luego fue senador provincial, cargo que ostenta hasta hoy. Pero, como bien reza la introducción de la nota, decidió volver al pago y competir por un nuevo mandato con lista de unidad por Unión por la Patria.

Por su parte, Chacabuco verá como Darío Golía quien gobernó entre 2003 y 2015, buscará como único competidor de UxP volver a ser el intendente local. La última vez perdió con el actual mandatario chacabuquense, el radical Víctor Aiola, quien atravesado por distintas denuncias por corrupción no irá por la reelección. Golía, primo del ex ministro Julián Domínguez, siempre se mantuvo en el Frente para la Victoria. Incluso, se distanció de Domínguez en 2017 cuando el ex candidato a gobernador jugó con Randazzo y Golía integró las filas de Unidad Ciudadana.

El último caso de intendente que estuvo tres períodos al frente de su distrito es el de Jorge Fernández de Lincoln. El hoy funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, deberá dirimir su precandidatura en las PASO del 13 de agosto frente a Bernardo Baccello. La particularidad de Fernández es que recientemente fue condenado a seis años de prisión por hechos de corrupción durante su gobierno. Más allá de la decisión judicial, el ex jefe comunal optó por no bajarse.

Si bien no estuvo doce años al frente de General Lavalle, Osvaldo Goicochea es un dirigente emblemático del peronismo en el distrito y la quinta sección. Comandó el municipio durante diez años, antes de asumir como senador provincial en 2005, cargo que renovó en 2009. Hoy, con una lista de unidad y tras volver al ruedo en 2021 cuando volvió a ser electo concejal, irá por el sillón municipal.

Selci asumió en Hurlingham cuando Zabaleta se hizo cargo del ministerio de Desarrollo Social. Ahora, lo enfrenta en las PASO del oficialismo.

Por un nuevo paso

La interna de UxP en Tornquist tiene uno de los condimentos más anecdóticos en la provincia de Buenos Aires. En 2015, Gustavo Trankels perdió las elecciones y no pudo ir por su tercer mandato consecutivo. Cayó frente al cambiemistas Sergio Bordoni, quien reeligió en 2019 nuevamente bajo el sello de la coalición macrista. Pero a lo largo de su último período pegó el salto a las filas del Frente de Todos, comulgando con el gobernador Axel Kicillof. Así, Trankels afrontará las PASO de UxP frente a Bordoni.

Chivilcoy tendrá como uno de los competidores a Ariel Franetovich, que llevó las riendas del distrito entre 2003 y 2009. Fue funcionario del gobierno de Daniel Scioli y también accedió a una banca como diputado provincial. En esta ocasión, con el Frente HACER que lleva a Juan Schiaretti como precandidato a presidente, intentará desbancar al vecinalista y casi libertario, Guillermo Britos.

Quien también estuvo seis años al frente de su distrito fue el radical Esteban Hernando. Intendente de Daireaux entre 2009 y 2015, cayó frente al actual jefe comunal peronista, Esteban Acerbo. En 2016, fue cobijado en el Ejecutivo Provincial por la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Hoy alineado con el larretismo, Hernando deberá vencer en las PASO a Silvio Herrero, hombre de Patricia Bullrich en el distrito.

Con un solo mandato como intendente de Ramallo, Mauro Poletti buscará desbancar a quien le quitó su sillón municipal en 2019. En aquel momento, Gustavo Perie, de Juntos por el Cambio, le ganó por tan solo 44 votos. Para volver a competir contra su verdugo, Poletti tendrá que vencer en la interna a Maira Ricciardelli.

Jorge Eijo, quien también fue intendente por sólo cuatro años, volverá a la carga por la Municipalidad de General Belgrano. Sucesor de Germán Cestona en 2011, triunfó en aquel momento frente a Osvaldo Dinápoli, dirigente de la UCR. Pero en 2015, ante el mismo contendiente, perdió. Dinápoli reeligió en 2019 y hoy buscará su tercer mandato. El duelo Eijo-Dinápoli tendrá una nueva edición si es que el actual intendente supera su interna dentro de JxC, frente al larretista Adolfo Cherubino, y un tercer participante, Adolfo Helfenstein.

Un último caso, pero que carga con todas las tintas de novela familiar, se verá en San Pedro. La localidad portuaria del norte provincial está comandada desde 2015 por Cecilio Salazar, dirigente del Partido Fé, en su momento presidido por Gerónimo ‘Momo’ Venegas. Tanto en aquel momento como en su reelección en 2019 su lista estuvo dentro de la coalición macrista.

Durante la pandemia dio el salto. En 2021 tomó licencia y asumió al frente de Belgrano Cargas, y quedó en el cargo de intendente interino su hijo, Ramón Salazar. Las rispideces no tardaron en llegar y para las elecciones del 13 de agosto Ramón buscará hacerse de un lugar para competir en octubre por el municipio con la boleta de La Libertad Avanza.