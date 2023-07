El presidente de Brasil, Lula da Silva, encabeza una lista de gobernantes, ex gobernantes,científicos, intelectuales y líderes sociales que han firmado un manifiesto explicitando su apoyo al socialista Pedro Sánchez, que busca su reelección en los comicios legislativos que se llevan a cabo este domingo en España.

También firmaron el manifiesto el presidente argentino Alberto Fernández, el canciller de Alemania Olof Scholtz, el premier portugués António Costa y la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, entre otros.

"El auge de narrativas negacionistas del cambio climático y la ciencia, hostiles a la diversidad como un valor a proteger o que cuestionan los avances del movimiento feminista, ponen en riesgo derechos y libertades consolidadas en muchas sociedades. También pueden dificultar e impedir su expansión a otros lugares del planeta, donde son tan necesarios para construir sociedades más justas y reducir los niveles intolerables de pobreza," dice el manifiesto.

En estos años convulsos, los gobiernos de Pedro Sánchez han respondido a los desafíos vividos con políticas basadas en la justicia social. Y han demostrado que es posible impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo sin debilitar el estado del bienestar ni sacrificar los derechos de la clase trabajadora o la protección del medio ambiente. Con estas políticas, España no sólo se ha erigido en ejemplo de gestión progresista ante graves crisis. También ha contribuido a la construcción de un orden global más justo de paz y progreso para erradicar esa enfermedad global llamada desigualdad," prosigue el texto.



"Por ello, los y las abajo firmantes, expresamos nuestro apoyo a la candidatura de Pedro Sánchez como la opción que puede sumar una mayoría de progreso que dé continuidad a las reformas y transformaciones que han hecho de España una referencia mundial en derechos, libertades y prosperidad," finaliza.

También firman Mette Frederiksen, Primera Ministra de Dinamarca; Olaf Scholz, Robert Abela, Primer Ministro de Malta; Paulette Lenert, Vice Primera Ministra de Luxemburgo; Tanja Fajon, Vice Primera Ministra de Eslovenia; Cecilia Nicolini, Secretaria de Estado de cambio climático de Argentina; Elio Di Rupo, ex Primer Ministro de Bélgica; Enrico Letta, ex Primer Ministro de Italia; Ernesto Samper, ex Presidente de Colombia; George Papandreu, ex Primer Ministro de Grecia y ex presidente de la Internacional Socialista; Gordon Brown, ex Primer Ministro del Reino Unido; Magdalena Andersson, Líder del Partido Social Demócrata y ex-Primera Ministra de Suecia; Stefan Löfven, Presidente del PES y ex Primer Ministro de Suecia; Jacques Delors, Presidente de la Comisión Europea entre 1985 y 1995; Anne Hidalgo, alcaldesa de París; Martine Aubry, alcaldesa de Lille y Primera Secretaria del Partido Socialista francés de 2008 a 2012; Roberto Gualtieri, alcalde de Roma, entre otros.