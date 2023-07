Las ciudades neuquinas de Cutral Co y Plaza Huincul fueron a las urnas este domingo para elegir intendentes y concejales en una elección clave para la futura gestión del gobernador electo Rolando Figueroa, quien se impuso en las generales de abril como cabeza del frente opositor que logró destronar del poder al histórico Movimiento Popular Neuquino (MPN). Podría decirse que tuvo una cal y una de arena: su candidato en Huincul --Claudio Larraza--, logró imponerse sobre el actual intendente, Gustavo Suárez del MPN, que buscaba la reelección; pero en Cultral Co el delfín de Figueroa, Rubén García, perdió frente al peronista Ramón Rioseco (exvicegobernador y actual diputado nacional), quien venía además de competir en las elecciones a gobernador con el sello del Frente de Todos.

En la noche del domingo, y con la mayoría de las mesas escrutadas en ambos distritos, Claudio Larraza lograba en Huincul el 46,1% de los votos frente al 38,24% Suárez; mientras que en Cultral Co, Rioseco obtenía el 58,5% sobre el 36,3% de Rubén García. De acuerdo a información del Tribunal Electoral local, la participación en las dos elecciones estuvo entre el 78 y el 79 por ciento del padrón, a pesar de la nieve que cayó durante todo el domingo. Las dos localidades suman unos 45 mil electores en total.

Figueroa puso a jugar su liderazgo naciente en ambas elecciones, con expectativas de lograr un buen resultado sobre todo en Cutral Co, una ciudad clave en el esquema petrolero de Neuquén en el contexto de Vaca Muerta y que tiene una profunda historia política y simbólica, dado que allí se sucedieron los primeros cortes de ruta a mediados de la década del 90 que dieron nacimiento al movimiento piquetero.

Pero no pudo: allí se encontró con la barrera que le puso el peronismo encolumnado detrás de la candidatura de Rioseco. "Figueroa creyó que habíamos nacido ayer pero Cutral Co tiene memoria”, dijo el flamante intendente electo. “Creo que le ganamos al gobernador, no a Rubén García, le ganamos a Figueroa, estuvo un mes instalado en Cutral Co. Le faltó estatura política porque por ser el gobernador tenía que respetar a la gente, después a los que son opositores hay que respetarlos como personas, esperemos que reflexione”, dijo durante los festejos.