George R. R. Martin compartió sus pensamientos sobre la huelga simultánea que llevan adelante los sindicatos de guionistas y actores y actrices que llevaron a la paralización de Hollywood. En su blog, el autor de Game of Thrones se refirió a las medidas de fuerza en reclamo de una mejor paga, mayores pagos por los visionados "residuales" de plataformas y protección frente al uso indiscriminado de inteligencia artificial.

"Esta huelga es la más importante que haya visto en mi vida", escribió el autor de novelas que dieron pie a la exitosísima adaptación de HBO. "Nadie puede saber adónde iremos después, pero tengo el mal presentimiento de que esta huelga será larga y amarga. Puede ponerse tan feo como en la de 1988, aunque espero que eso no suceda."

Hubo varias huelgas en Hollywood en los años ochenta. La más notable fue en 1988, cuando una discusión por el pago de "residuales" por la emisión de programas televisivos en países extranjeros desató un paro de guionistas que duró 22 semanas, la mayor duración en la historia de la industria audiovisual.

Martin también señaló a sus seguidores que "el acuerdo general con HBO quedó suspendido" el 1º de junio, pero que tiene "mucho" para mantenerse ocupado. Y agregó que "estas huelgas no tienen tanto que ver con escritores, productores o showrunners de renombre, sino con aquellos que están empezando, los editores de historias, los estudiantes que esperan abrirse camino, los actores que tienen cuatro líneas, el tipo que tiene su primer trabajo de equipo y sueña con un día crear su propio show, como me pasó a mí en los '80".

El escritor aseguró también que todos los guiones para la temporada 2 de House of the Dragon, la también exitosa precuela emitida por HBO Max, "fueron terminados meses antes de que empezara la huelga de guionistas. House of the Dragon se filma en gran medida en Londres, y un poco en Gales, España y varias otras locaciones, con lo que la filmación no se detuvo", escribió.

"Los actores y actrices son miembros de Equity, el sindicato británico. Y aunque Equity apoya con firmeza a sus primos estadounidenses (tienen planeada una gran marcha para mostrar ese apoyo), la ley británica prohíbe hacer una huelga solidaria. Si lo hacen no tienen ninguna protección para ser despedidos por violación de contrato, incluso enjuiciados". La "sala de escritores" de otra serie que involucra a Martin, The Hedge Knight, cerró en solidaridad con el paro.

En cuanto a su largamente esperada nueva novela de la Canción de Fuego y Hielo, The Winds of Winter, Martin también ofreció una actualización y señaló que trabaja en ella "casi todos los días". "Escribo, reescribo, edito y escribo algo más", detalló. "Estoy haciendo firmes progresos. No tan rápido como quisiera... y ciertamente no tan rápido como USTEDES quisieran... pero progreso de todos modos. Me mantiene alejado de los problemas."