Nada de lo que hizo Newell's anoche en la Bombonera correspondió a los planificado en la semana. El equipo de Gabriel Heinze careció de carácter para pararse en cancha con ambición y perdió en todos los duelos individuales. Sin la pelota, los mejores jugadores rojinegros no gravitaron y el equipo poco pudo hacer para evitar la derrota. Lucas Hoyos fue cómplice en el gol de Barco y al iniciar el complemento anotó Medina para sacarle a la Lepra toda ilusión. Una actuación muy desdibujada como muchas otras veces se le vio a Newell's en condición de visitante.

El partido se inició con una paridad total por la disputa de la pelota y el nivel de marcas generalizadas. Ninguno logró progresar en el campo con balón dominado. Todo lo que se intentó fue interrumpido por una y otra defensa. Recién a los 20 minutos Boca pisó el área leprosa. Y allí encontró poca resistencia de Hoyos.

Es que después de una sucesión de pases que los rojinegros no pudieron cortar, a la salida de un tiro de esquina tomó la pelota Barco por izquierda, pisó el área y sorprendió el arquero rojinegro con un remate que se metió por detrás del uno. Hoyos puso dos pies delante de la línea cuando se lanzó el tiro de esquina no corrigió nunca esa posición y terminó con todo el cuerpo dentro del arco al intentar despejar al zurdazo del juvenil xeneize.

Boca tomó impulso con el gol y propuso intensa marca en el mediocampo que impidió a Sforza y Ferreira jugar con la pelota. Y con sus volantes sin juego, Newell’s no pudo construir una jugada de gol. El dominio de Boca fue a voluntad. Recién en la última pelota del primer tiempo pateó el arco el equipo de Heinze. Fue un disparo de Ferreira que desvió García sobre su izquierda. Muy poco para pretender sumar puntos en la Bombonera.

Barco fue figura y golrador de Boca

Newell’s no dio pelea en el partido y en el segundo tiempo sus intenciones duraron solo unos segundos. Porque Boca sacó del medio, combinó pases entre Merentiel y Barco y Medina entró a la corrida al área chica para anotar el segundo de cabeza. Superado en todos los planos del partido, Recalde y Aguirre no tocaron una sola pelota en la Bombonera. La falta de ideas y recursos en el rojinegro hizo que el equipo pierda todas las expectativas de sumar puntos en la Bombonera. Una imagen que en condición de visitante fue el denominador común del rojinegro a lo largo de la temporada. Por eso no hay nada para rescatar en el juego de anoche. Newell's jugó todo el segundo tiempo resignado, esperando el final del compromiso. Un zurdazo cruzado de Recalde, en tiempo de añadido, fue el descuento tardío que encontró al Lepra. Un buen gol hizo el paraguayo pero fue para la anécdota. Porque no hubo más tiempo para intentar recomponer la imagen del equipo.

2 Boca

García

Figal

Valdez

Valentini

Weingandt

E. Fernández

Medina

Fabra

Pol Fernández

Barco

Merentiel

DT: Jorge Almirón

1 Newell’s

Hoyos

Mosquera

Velázquez

Ortiz

Martino

Sforza

Portillo

Ferreira

Pérez Tica

Recalde

Aguirre

DT: Gabriel Heinze

Goles: PT: 20m Barco (B). ST: 16s Medina (B) y 45m Recalde (N).



Cambios: ST: 8m Sordo y Gómez por Portillo y Pérez Tica (N), 20m Zeballos y Benedetto por Merentiel y Barco (B), 27m Méndez por Mosquera (N), 31m Roncaglia por Valentini (B), 42m Briasco y por Rolón por Medina y Pol Fernández (B).



Arbitro: Fernando Echenique

Cancha: Boca