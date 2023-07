EL ZANCADAZO: FESTIVAL DE TEATRO DE MARTIN CORONADO

Por Inés Hayes

De jueves a domingo se llevó adelante en Martín Coronado, el Zancadazo, un festival de teatro que reunió obras teatrales de Bolivia, Perú, Colombia y Argentina. Hubo además talleres, foros y música en el espacio cultural Arte y Vida, ubicado desde hace más de 60 años en el corazón de esa localidad del partido de Tres de Febrero.

Esta sexta edición de El Zancadazo se llamó Mariposas de invierno y tuvo como principal objetivo fortalecer los lazos entre artistas, estudiantes, docentes y vecinos. Luego de una difícil selección se eligieron 8 obras de más de 100 propuestas que llegaron ante la convocatoria del festival que cuenta con el apoyo de Iberescena. Según sus organizadorxs esta edición hizo hincapié en la visibilización de diferentes problemáticas de género, como la desigualdad de las disidencias en acceder a las artes escénicas. Lo que busca el festival es deconstruir, a través de las obras, el pensamiento binario y el paradigma heteropatriarcal.

La Zancada es un espacio autogestivo que está integrado por Julieta Costa, Aldana Pellicani, Carolina Ayub, Alejandra Escalada, Nabila Hosain y Nicolás Gentile. Además de dar talleres para la formación actoral en esa localidad del Gran Buenos Aires, publican una revista.

“Arrancamos con una apertura muy emocionante llena de gente y tambores sonando. La sala estaba desbordada de alegría y de gente, tuvimos que poner sillas y personas en todos los rincones de Arte y Vida porque no entraba ni un alfiler. Hubo quienes vieron obras parados o desde el hall. A medida que fueron pasando las funciones la gente iba reservando con más anticipación para no quedarse sin lugar. Todas las funciones estuvieron agotadas”, dijo a Soy Aldana Pellicani, una de las integrantes del grupo.

“Cuando vimos tanta gente del barrio llegar, estudiantes, comerciantes y vecinos se nos explotó el corazón. Fue un festival transfeminista, en Martín Coronado, con 8 espectáculos en 4 días, 2 talleres y 2 obras virtuales, superó lo que soñábamos”, agregó la artista.

Ante la pregunta de qué experiencia retoman del festival, Pellicani dijo: “reafirmamos la importancia de los encuentros que nos invitan a problematizar las desigualdades de géneros. De ver qué y cómo se produce en otros países, en otras provincias. La necesidad que tenemos siempre de intercambiar, de pensarnos con les otres. Nos quedamos con la emoción de les espectadores que nos agradecían con los ojos llenos de la lágrimas. Queríamos una fiesta comunitaria y ocurrió”.

¿Cómo fue estar entre tantas mujeres y disidencias del teatro?

Movilizante, emocionante y energizante, la energía que se vivió en cada función, en la puerta, en el bar, en la vereda, todavía la tenemos en el cuerpo. Deberán pasar muchas semanas para que decante tanto amor. Entre mujeres y disidencias estamos siempre, la verdadera diferencia fue dejar de estar entre machos.

¿Cómo fue recibido por el público?

Mucho mejor de lo que imaginamos. Querían ver todas las obras, venían con amigues, con familia. Venían con reserva y no reserva, tuvimos que dar números para organizar el ingreso. Nadie se quedó afuera. Esa fue la premisa. En los desmontajes, que es el espacio donde pensamos post obra, circularon pensamientos, impresiones, sentimientos. Generamos pensamiento colectivo e impulsamos repensar y reconstruir nuestra realidad.

FIESTAS

Fun Fun. Versión internacional de la icónica fiesta electrónica del under porteño comandada por los DJs Pareja, residentes encargados de la cabina junto a Bond, y la participación de la reconocida reina chilena del house latino, Mamacita. Sábado 29 de julio a las 23:50 en Uniclub, Guardia Vieja 3360.

JJ Taylor's Version. Fiesta de espera de la visita de Taylor Swift a puro brillo, baile y glítter: si sos unx verdaderx swiftie este es el lugar para estar, para recorrer todas las eras de la diva. Viernes 28 de julio a las 23:59 en JJ Circuito Cultural, Jean Jaurés 347.

PERFORMANCE

Mordisco Tentación. Nueva función del Kabarett Poético Musical dirigido y escrito por Rodrigo Peiretti ubicado fuera del tiempo lineal, en un pasado y presente que tratan de jugar una conjunción para un vislumbramiento de lo que permanece y permanecerá: la sexualidad como herramienta de diversión, conocimiento y liberación. Este espectáculo marca el retorno de Doris Night a los escenarios porteños y el debut en las tablas de la escritora Rosa Rodríguez Cantero. Participan también Sienna Suárez, David Miel, Rodrigo Peiretti y Socorro Soy Maxi. Sábado 29 de julio a las 19 en la Manzana de Las Luces - Sala de Representantes, Perú 272.

LIBROS

El gato eficaz. Sale al mundo la obra de Luisa Valenzuela con la participación especial de Fernando Noy y Ale Berón, mediante una presentación performática con lecturas y sorpresas. Viernes 28 de julio a las 19 en Congo, Honduras 5329.

CINE

Crepúsculo. Mundillo trans realiza uno de sus encuentros por primera vez en la casita, en esta oportunidad para proyectar y disfrutar de la película "Crepúsculo". Luego de la proyección habrá música, comida y charla. Sábado 29 de julio a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Cine en Osos. El Club de Osos de Buenos Aires invita a sus proyecciones gratuitas en pantalla grande, un viernes por medio y abiertas a toda la comunidad. Ahora tiene lugar la clásica película argentina "Esperando la carroza". Viernes 28 de julio a las 19:30 en el Club de Osos de Buenos Aires, Humberto Primo 1662.

Futur drei. Se proyecta la película dirigida por Faraz Shariat: Parvis, hijo de iraníes exiliados, vive la vida en su pequeña ciudad natal disfrutando de la cultura pop, las citas de Grindr y fiestas, pero luego de ser sorprendido robando en un negocio es condenado a trabajar en un servicio comunitario para refugiados. Domingo 30 de julio a las 19 en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985.

La reina desnuda. Función de la película de José Celestino Campusano: Victoria parece incapaz de modificar un estilo de vida marcado por el desenfreno y la autodestrucción, y entre peleas legales por la herencia de su padre, la pérdida de un embarazo y una separación buscará reinventarse. Sábado 29 de julio a las 18 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

RECITALES

Julia Molinari. La cantautora argentina presenta su disco "Flores en Invierno" y adelanta nuevas canciones acompañada por Sergio Zabala, Valeria González Acosta, Agus Justin y Natalia Bericat: un álbum de melodías de propia autoría junto a textos curados por Vanesa Guerra y Julia Molinari, interpretados por Eleonora Wexler, Paula Jiménez España, Alejandra Kamiya y Vanesa Guerra. Sábado 29 de julio a las 22:30 en Hasta Trilce, Maza 177.

Cam Beszkin. La cantautora presenta "Antena", su quinto álbum solista de estudio, un disco equilibrado, con banda completa, con invitadxs y canciones muy personales que abarcan a todes. Viernes 28 de julio a las 19:30 en Experiencia Besares, Besares 1840.

Brotecitos. Nuestrans canciones. Nueva función del espectáculo nacido de un espacio de taller y producción de obras en donde personas travestis, trans y no binaries de todo el país trabajaron colectivamente en la construcción de canciones, con la coordinación de las músicas y compositoras Susy Shock y Javiera Luna. Sábado 29 de julio a las 17:30 en Tecnópolis, Av. de los Constituyentes 1908, Villa Martelli.

CONVERSATORIO

¿Cómo sentir? Imaginación, afectos y salud mental. Un seminario público en el marco de la exposición homónima con la presencia de Sofía Guggiari y Emiliano Exposto, para pensar colectivamente: ¿Son nuestros síntomas saberes de lo vivo? ¿Los afectos son territorios de investigación y producción? ¿Hay una erótica en la insumisión? Viernes 28 de julio a las 18 en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985.

RECITALES

Todá. Este viernes presenta su show en vivo la ícona Divina Gloria, para recorrer la música con "Los mapas de mi alma". Habrá tragos, comidas y sorpresas. Viernes 28 de julio a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

TEATRO

Kabaret Elektro Pank. Nueva función del mítico cabaret del under porteño: el show creado mediante la performance, poesía, el humor, el erotismo y la música para dar cuerpo y vida a los múltiples personajes que Emiliano Figueredo protagoniza en la obra de un solo intérprete, escrita y dirigida por Peter Pank, evocando los poemas eróticos de Vera Valdor sonorizados por el electropop de Amanda 8 y Peter Pank & Los Chicos Perdidos. Viernes 28 de julio a las 23 en La Greco Bar, Perú 269.

20 pulgadas (de trolo). Nueva función de la obra unipersonal de Emanuel Villamayor con dirección de Gastón D´Angelo. Una marica pobre del interior del país con una sola ventana al mundo: la televisión, una vida de zapping y fantasías. Viernes 28 de julio a las 21 en El Piso - Cultura Escénica, Hidalgo 878.

Familia No Tipo y la Nube Maligna. Escrita y dirigida por Mariana Chaud y Gustavo Tarrío, vuelven las funciones de la obra para infancias que cuenta cuentos inventados en tiempo real y una versión alocada de la leyenda del Pombero, invitando a compartir las configuraciones familiares diversas, no sanguíneas y ampliadas. Domingo 30 de julio a las 15:30 en Tecnópolis, Av. de los Constituyentes 1908, Villa Martelli.