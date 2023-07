El precandidato presidencial Juan Schiaretti hizo escala ayer en Rosario donde fue recibido por la presidenta nacional del Partido Socialista Mónica Fein. Con discurso antigrieta como bandera, el cordobés dijo que la polarización fue un invento del kirchnerismo, que le sirve a los políticos que son parte y no le soluciona los problemas a la gente, e insistió en que el país necesita un gobierno de unidad nacional. Conferencia de prensa, visita a la Bolsa de Comercio y recorrida por las instalaciones de la biotecnológica Bioceres. ésa fue la agenda en Rosario de quien encabezará la boleta de Hacemos por Nuestro País (HNP).

Schiaretti arribó a la ciudad con su compañero de fórmula, el bonaerense y exministro del Interior Florencio Randazzo. Por el socialismo, además de Mónica Fein, también estuvo el primer candidato a diputado nacional Esteban Paulón y el diputado provincial Joaquín Blanco.

"Creemos que hace falta un gobierno de unidad nacional, porque la crisis del país exige tener mucho volumen de respaldo para poder solucionarlo. Y para eso hay que dejar atrás la grieta", afirmó el gobernador en conferencia de prensa,



Schiaretti viene livianito de equipaje en su gira presidencial. Discurso genérico y el objetivo de poner en valor su propuesta electoral durante las PASO. "Vamos a participar con nuestro espacio en las PASO y aspiramos a que el pueblo argentino nos permita participar en la segunda vuelta", destacó, definiendo así el objetivo que se puso para las elecciones primarias del 13 de agosto. "No hay ninguna posibilidad de que abandonemos el camino hacia la presidencia", insistió cuando le preguntaron si después del 13 de agosto retomaría el diálogo con Horacio Rodríguez Larreta, con quien intentó consolidar una alianza que el macrismo puro obturó semanas atrás.

En su afán de distanciarse de Juntos por el Cambio y de Unión por la Patria al mismo tiempo, repartió críticas para ambos lados. Aprovechó que le preguntaron sobre las últimas medidas económicas del ministro de Economía Sergio Massa para cuestionar al oficialismo: "Son parches sobre parches que no resuelven el problema de fondo". También apuntó a la vereda de enfrente: "Haber acudido al Fondo Monetario Internacional fue la evidencia del fracaso del gobierno de Mauricio Macri", porque "Argentina ya había salido del tutelaje del Fondo, ya no le debía nada". "El ministro de Economía de Macri dijo nunca más volvemos al Fondo y a los dos meses fueron a pedir recursos del Fondo. Eso no es bueno para Argentina".

Para el cordobés, "se está viendo su agotamiento en las elecciones provinciales, porque las gobernaciones del peronismo no llaman a ningún funcionario nacional para la campaña, sólo van cuando se gana el domingo a la noche a festejar", dijo Schiaretti.