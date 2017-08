Más obstáculos para Milagro Sala

El juez Pullen Llermanos postergó su decisión

El segundo de los abogados que debía intervenir en la elección del lugar donde la dirigente de la Tupac Amaru deberá cumplir la prisión domiciliaria consideró que el domicilio de El Carmen está en óptimas condiciones para su cometido, pero no precisó cuándo se expedirá. "La recomendación de la CIDH no tiene carácter obligatorio, por tanto el plazo tampoco debe ser cumplido, es un plazo ordenatorio. Lo voy a resolver a la brevedad pero en el plazo que me permitan las constancias del expediente”, manifestó.