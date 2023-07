Estudiantes superó 1-0 a All Boys con gol de Mauro Méndez en el período inicial en la cancha de Quilmes, y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina de fútbol. El ganador había superado 3-0 en el mismo escenario a Independiente de Chivilcoy en febrero.



La Copa Argentina siempre brinda sorpresas, y en la primera mitad All Boys, con orden y una buena actitud complicó a Estudiantes, que presentó un equipo con muchas variantes.



Ninguno de los dos generó situaciones de peligro hasta la media hora. Estudiantes, con un cabezazo de Pellegrino que dio en el palo y su rival, con un par de remates que no inquietaron a Sappa.

Los de La Plata lograron quebrar el cero con una buena presión de Guasone, que se prolongó en una buena combinación entre Palavecino y Mas, que terminó con un pase al corazón del área chica para que Méndez la empujara al gol.



Los de Paparatto salieron en busca de la igualdad y, en los primeros 10 minutos de la parte final tuvo dos aproximaciones. Una buena jugada de Avaro terminó con un remate a las manos de un seguro Sappa. Un minuto más tarde, Morales desde la izquierda cruzó un zurdazo que el arquero en otra buena intervención sacó al córner.



Ambos técnicos decidieron varios cambios y el de Estudiantes, Eduardo Domínguez, se inclinó por mayoría de titulares para manejar el ritmo. El conjunto platense pudo aumentar ahí con un cabezazo de Pellegrino que sacó Mitre al córner, y después un derechazo de Zuqui que se fue cerca del palo.

Sobre el final, Ibáñez pudo igualar pero su derechazo se fue arriba del travesaño. Estudiantes se medirá en la próxima fase de la Copa Argentina ante el vencedor del cruce por 16avos de final entre Independiente contra Central Córdoba de Santiago del Estero, que jugarán el martes 15 de agosto venidero.



"Son partidos que se suelen complicar, porque el otro equipo que viene de otra categoría da un esfuerzo extra. En el primer tiempo no estuvimos claros, nos empecinamos en algunas jugadas y no pudimos encontrar el pase filtrado para terminar con más claridad", dijo el técnico del ganador. Y agregó: "En el segundo tiempo manejamos mejor la pelota y tuvimos las mejores situaciones aunque no pudimos definir. Creo que fuimos justos ganadores".