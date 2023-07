El precandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois, afirmó en la tarde del martes, por Twitter, que el responsable de haber borrado los celulares de Gerardo Milman y sus secretarias en el marco de la investigación por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, es "el jefe tecnológico de Juntos por el Cambio".

Se trata de Jorge Adolfo Teodoro. En la red social, Grabois lo define como "el 'perito' que borró las pruebas de los celulares de Milman y sus secretarias en la 'fundacion' de Bullrich", y que son "pruebas que vinculan al gangster macrista con el atentado a CFK". Para el precandidato, "en cualquier lugar del mundo esto sería un escándalo nacional".

En tal sentido, Grabois compartió un facsímil en el que resalta que Teodoro aparece, efectivamente, como "representante tecnológico alterno" dentro de la alianza que conforman el PRO, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical.

"Nos fuimos a Av. De Mayo 953, 3er. piso, oficina de Patricia Bullrich. Llegamos ahí, no había nadie, solo estaba (Gerardo) Milman con el perito, cuyo nombre no recuerdo, pero era morocho, grandote, de unos 60 años aproximadamente, vestido de civil, no recuerdo si estaba con bastón. En ese momento, nos enteramos por Milman, no se si abogados o qué, que habían pedido el secuestro de nuestros celulares. Nunca dijo quién le informó. Y en ese mismo momento le di mi teléfono y estuvo analizándolo y decide borrar todo". Con estas palabras, Ivana Bohdziewicz, exsecretaria de Milman, contó ante la Justicia el borrado de su celular.



La declaración figura en el expediente, tal como reveló este diario en mayo pasado. Allí se borraron los celulares de la declarante y de Carolina Gómez Mónaco, exMiss Argentina que, sin ningún antecedente, había sido nombrada para dirigir en 2017 la Escuela de Inteligencia del Delito que dependía del Ministerio de Seguridad dirigido por Bullrich. Milman era la mano derecha de la entonces ministra.

El diputado quedó en el ojo de la tormenta después del atentado del 1º de septiembre de 2022. Días antes había dicho que CFK buscaría victimizarse ante un presunto ataque. Tras el fallido atentado de Fernando Sabag Montiel se supo que Milman, en una reunión en el bar Casablanca, a metros del Congreso, habría dicho que se produciría un ataque contra la vicepresidenta y que a esa hora él estaría en la Costa. Fue un funcionario legislativo quien escuchó esa conversación y testificó tras lo ocurrido frente al domicilio de la expresidenta.

"Deciden borrar todo y yo accedí", afirmó Bohdziewicz. "Tampoco creí que iba a ser tan grave y me iba a perjudicar hacerlo. Estaba Carolina, ella con dos celulares, llama a su abogado Diego, no sé el apellido, y en alta voz hablando con Jerry y el perito, deciden que Carolina se vaya a comprar un celular nuevo". Jerry es Milman. Aunque no quedó clara la identidad del técnico, sería Teodoro, integrante del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, la fundación de Bullrich que hace pocos días fue intervenida por la Inspección General de Justicia, debido a sospechas sobre el manejo de los fondos de campaña a través de esa estructura. Fue en ese lugar donde, de acuerdo al relato de Bohdziewicz, se borraron los teléfonos.

Lo que ahora revela Grabois trae nuevas suspicacias a un hecho que tiene a Bullrich como la principal figura de la política argentina que no repudió de manera explícita el intento de asesinato.