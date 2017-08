El representante del Poder Ejecutivo en el Congreso de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques, defendió la maniobra oficialista para expulsar al juez Eduardo Freiler. En línea con las declaraciones del presidente Mauricio Macri, que más temprano felicitó a los consejeros que le abrieron su juicio político, Mahíques aseguró que “todo el procedimiento fue de acuerdo a lo reglamentado y a lo que dice la ley”, a pesar de que el macrismo logró su cometido con una sospechosa operación.

El oficialismo aprovechó hoy una mayoría circunstancial que se generó por la controversial expulsión del senador del Frente para la Victoria Ruperto Godoy para dar por iniciado el jury, pero según Mahíques, no hubo “irregularidades”. “Para nada fue inconstitucional lo que sucedió. Nosotros sesionamos hoy como cuerpo”, expresó esta mañana, a pesar de que aprobaron la designación de otra persona en reemplazo de Godoy, Mario Pais, que todavía no juró. "Yo solamente pedí que se adelantara el orden del día porque está previsto en el artículo 4 del reglamento. No pedí nada raro", se escudó el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo.

Como acostumbran hacer los funcionarios de la administración Macri, ante la consulta de la prensa respecto a si habían influido en la demora de la jura de Pais, Mahíques eludió las responsabilidades y cargó contra la anterior gestión. "Esas son cosas que hacía otro gobierno. Nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia en la Justicia", puntualizó.

Desde cierto sector de la oposición también se celebró la maniobra. La diputada nacional del GEN y candidata a senadora nacional de 1País, Margarita Stolbizer, expresó que la operación “será un respiro frente al peso de Freiler para garantizar impunidad a los delitos de corrupción cometidos durante el último gobierno”.

En un comunicado de prensa, la diputada del GEN sostuvo que esa medida se convertirá también “en un incentivo para una mejor administración de justicia por la amenaza que cae sobre aquellos que, de manera criminal, desvían sus conductas y dejan de cumplir con la trascendente misión de hacer justicia y hacer cumplir la ley”.