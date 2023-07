Patricia Bullrich sigue destilando odio. Ante llevar la bandera de ser la única dirigente macrista en no repudiar el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner y que su mano derecha sea investigado por ser posible incitador del ataque, ahora la precandidata redobla la apuesta, al pedir por una Argentina "en la que estemos todos menos Cristina". Tras la aparición del video, funcionarios, intendentes, sindicalistas y dirigentes del peronismo repudiaron otro violento episodio de la exministra de Seguridad.

Uno de los primeros en exhibir la violencia de Bullrich fue el ministro del Interior y precandidato a senador por la provincia de Buenos Aires por Unión por la Patria (UxP), Eduardo "Wado" De Pedro, quien afirmó que "en la Argentina que tenemos que construir tiene que haber lugar para todos y todas, incluso para vos Patricia Bullrich".

El video se conoció luego de que el secretario de la Presidencia de Jóvenes del PRO y vicepresidente de Jóvenes PRO Córdoba, Ivo Foguet Passer, subiera una grabación de en una cena que compartió Bullrich con su equipo. Allí, abrazados, los dirigentes entonaron el cántico que tiene la base del clásico tema de Víctor Heredia, "Sobreviviendo".

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, también repudió el video en sus redes sociales y aseguró que los dirigentes de Juntos por el Cambio "quieren una Argentina del odio y la violencia", mientras que el peronismo trabaja "por un país donde prime el amor y la justicia social". "La misma persona que no dijo nada sobre el intento de asesinato a Cristina hoy se muestra muy alegre mientras sus militantes cantan 'por una Argentina sin Cristina'. Promueven el odio mientras buscan eliminar a sus adversarios políticos. Eso es el macrismo", manifestó Mendoza.



Además, planteó que, desde el principal espacio opositor "quieren una Argentina sin trabajo, sin educación ni salud pública" y destacó que "ahí radica la diferencia" en relación al oficialismo. "Ellos quieren una Argentina del odio y la violencia. Nosotros trabajamos por un país donde prime el amor y la justicia social", aseveró la intendenta de Quilmes.



La diputada nacional de UxP, Vanesa Siley, por su parte, también repudió "la violencia expresada por Patricia Bullrich" y remarcó que en el evento "se la ve sonriente cantando que quiere una "Argentina en la que estemos todos menos Cristina". "Repudiamos todo tipo de exclusión del debate político", afirmó en su cuenta de Twitter.



La legisladora porteña Victoria Montenegro, en tanto, señaló también de la misma red social que Bullrich canta "por una Argentina sin Cristina" pero al mismo tiempo es quién "tenía entre sus filas a dirigentes vinculados con el atentado a la vicepresidenta que no se investiga".



Desde el sindicalismo, se sumó al repudio el secretario general de ATE Capital Daniel Catalano, quien expresó que "es imposible una Argentina sin Cristina" porque "ella defiende al pueblo".



"Esos cantitos que piden a Patricia Bullrich son los que celebran el ajuste, los salarios y jubilaciones a la baja, la represión a mansalva y el gatillo fácil", dijo en su cuenta de la misma red social.



El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, señaló que Bullrich como "precandidata del PRO y exministra de Fernando De La Rúa" pretende una Argentina sin Cristina "al igual que los asesinos que pretendieron matarla el pasado 01/09/2022". "A 40 años de recuperación democrática, basta de violencia", pidió el funcionario bonaerense.



A su vez, la legisladora porteña del Frente de Todos, Lucía Cámpora, afirmó que "sonríe la que no repudió el atentado" y la que tiene "oficinas dónde borraron celulares con información".



"La presidenta del partido cuyos integrantes financiaron a los que quisieron matar a Cristina. Ella es Bullrich. No es el orden, es la violencia", concluyó.





El comunicado del PJ Capital