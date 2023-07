Las recientes denuncias de más de 100 empleados sobre una alarmante cultura laboral que incluye acoso sexual, racismo, agresión e intimidación de la multinacional McDonald's en Reino Unido se suma a anteriores acusaciones que se realizaron en el país y también otras partes del mundo, lo que pone en el foco público las prácticas laborales en la gigantesca cadena de comida rápida.



En 2020 una coalición internacional de gremios, incluido el Sindicato Internacional de Trabajadores de la Alimentación, presentó una denuncia ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en la cual apuntó contra la empresa de hamburguesas por el "acoso sexual sistémico" a sus empleados en todo el mundo.



En Reino Unido, fue el Sindicato de Trabajadores de Panaderos, Alimentos y Afines (BFAWU, por sus siglas en inglés) el que denunció en febrero pasado más de 1.000 situaciones de abuso y acoso sexual en McDonald's en el país. BFAWU informó que los gerentes no actuaron sobre algunas quejas y que los empleados depredadores fueron trasladados a diferentes sucursales de McDonald's en lugar de ser despedidos.



Según el diario The Guardian, los trabajadores en los EE.UU. hicieron acusaciones similares.



La última investigación de la BBC, evidenció que el problema en McDonald's es persistente y generalizado.



En 2019, una trabajadora llamada Christine fue la primera en alzar su voz contra la cadena de comida rápida en el Reino Unido, lo que originó una serie de testimonios de abusos sufridos por otros empleados.



Christine, quien renunció a su derecho al anonimato, comenzó a trabajar en una sucursal de McDonald's en el sur de Londres en 2011. En 2018, reportó un incidente en el que un gerente la acosó sexualmente, que incluía comportamientos como bajarse los pantalones en el restaurante. Este incidente la dejó "aterrorizada" y en declaraciones a la emisora pública británica, describió la cultura de trabajo tóxica que se ejercía, con gerentes flirteando con personal joven y comportándose inapropiadamente.



Su testimonio emerge después de que McDonald's acordara trabajar con la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos (EHRC) del Reino Unido, con el objetivo de abordar las denuncias de acoso sexual.



Sin embargo, el testimonio de Christine se repitió en múltiples ocasiones por otros trabajadores, tanto en Reino Unido como en diferentes partes del mundo, sobre todo entre los trabajadores más jóvenes e inexpertos.



En algunos casos, las víctimas se vieron obligadas a renunciar, debido a la falta de acción de los altos directivos frente a sus quejas.



El personal también habló sobre relaciones sexuales entre gerentes y miembros más jóvenes del personal, lo que va en contra de la política de la empresa. Las mujeres jóvenes describieron sentirse constantemente juzgadas por su apariencia.



Una trabajadora británica que trabaja en la empresa actualmente contó que sus colegas masculinos la veían como "carne fresca" cuando comenzó en su sucursal en Nottingham.



Otras trabajadoras dijeron que los gerentes las obligaron a usar uniformes que les quedaban demasiado ajustados.



"Existe un dicho en McDonald's: tetas en cajas, chicos en la cocina, chicas en el mostrador. La idea es poner gente atractiva al frente", contó Lucy, de 22 años, que trabaja en Norwich.



"Existe la expectativa de que si trabajas en McDonald's, te acosarán", agregó por su lado Emily, de 20 años, que dejó su sucursal en Brighton, sur de Inglaterra, el año pasado, luego de que un colega de 60 años le acariciara el cabello de manera sexualmente sugerente y la hiciera sentirse incómoda.



A pesar de que McDonald's emplea a más de 170.000 personas en 1.450 restaurantes en el Reino Unido, muchos de los empleados no son contratados directamente por la empresa, lo que complica la responsabilidad legal en casos de acoso y discriminación.



Ian Hodson, presidente de BFAWU, cuestionó a McDonald´s por su falta de acción en el acoso sexual: "Es vergonzoso que una de las corporaciones más ricas del planeta no lo tome en serio".



Además de McDonald's, otras empresas también tuvieron que enfrentarse a problemas de acoso sexual en el lugar de trabajo.



Por ejemplo, en marzo de 2023, la empresa de muebles Ikea tuvo que comprometerse a proteger a su personal en el Reino Unido del acoso sexual, después de que surgieran preocupaciones sobre cómo había manejado una acusación de un ex empleado en una de sus tiendas.



Odey Asset Management, una de las firmas de fondos de inversión más antigua de Londres, fue otra de las que fueron denunciadas por su personal a raíz de las acusaciones contra su fundador por agresiones sexuales.



Las leyes del Reino Unido protegen a los trabajadores contra el acoso sexual en el lugar de trabajo. Bajo la Ley de Igualdad de 2010, que fue actualizada con algunas enmiendas en 2022, los empleadores son legalmente responsables si un empleado es acosado sexualmente en el trabajo por otro empleado o si no se han tomado todas las medidas posibles para evitar que suceda.



La Comisión de Igualdad y Derechos Humanos estableció además la semana pasada una línea directa de correo electrónico confidencial para los afectados o para cualquiera que esté preocupado por incidentes de acoso en McDonald's.



"Hemos firmado acuerdos legales con varias organizaciones que habían recibido sentencias del Tribunal Laboral en su contra en relación con el acoso, como McDonald's, el Departamento de Trabajo y Pensiones, Highways England y el supermercado Sainsbury's", informaron a Télam fuentes del organismo.



Explicaron que esos acuerdos son legalmente exigibles e iniciarán acciones judiciales para hacer cumplirlos si es necesario.



La EHRC, como regulador de los derechos de igualdad, también alienta a todos los empleadores a tomar medidas activas para prevenir el acoso sexual en el lugar de trabajo y trabajar con otras organizaciones para producir una lista de verificación y un plan de acción para ayudar a los restaurantes, hoteles y pubs a proteger a sus empleados.