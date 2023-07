TEATRO

Escritor fracasado

En el relato que integra el libro El jorobadito (1933), Roberto Arlt recrea, a través de una mirada corrosiva sobre el campo intelectual, los vínculos entre la figura del escritor y los modos de circulación de la obra de arte. En su trasposición a la escena Marilú Marini y Diego Velázquez vuelven a este relato para escuchar sus resonancias en nuestro presente y para falsificar el original arltiano. Escribe Ricardo Piglia: “Escritor fracasado es la historia de un tipo que no puede escribir nada original, que roba sin darse cuenta: así son todos los escritores en este país, así es la literatura acá. Todo falso, falsificaciones de falsificaciones”. La música original es de Nicolás Sorín. Con Diego Velázquez.

Miercoles a las 20, en Teatro Picadero, Pasaje Santos Discépolo 1857. Entrada: $5500.

Una zanja en el campo

Una vieja chacra familiar agoniza en el corazón de la pampa argentina. En un caluroso verano, dos hermanas, Marita y Celia, y algunos de sus jóvenes hijos se disputan los sentidos del pasado. Todos viven en la ciudad y no pertenecen a este lugar que, sin embargo, contiene parte importante de sus memorias. En un rincón de esas tierras, hay restos de lo que fuera la zanja que Adolfo Alsina ordenó cavar en 1876 para fijar la frontera con las poblaciones indígenas y combatir los malones. “¿En qué medida acciones, omisiones y deseos de quienes nos antecedieron configuran la trama de eso que llamamos “destino”?”, es la pregunta que funciona como presentación de esta obra de Marcelo Pitrola, que dirige Claudio Méndez Casariego. Con Marcos Ayala Ortiz, Cinthia Guerra, Montserrat López, Osvaldo Malizia, Valentina Plantey, Paula Prada y Dante Tealdi.

Domingo a las 20, en Machado Teatro, Antonio Machado 617. Entrada: $3000.

MÚSICA

New York

Junto con “La Hex”, son los dos flamantes simples de The Kills, los primeros temas nuevos que lanza el dúo que integran Alison Mosshart y Jamie Hince en casi siete años. “New York” evoca su sonido más clásico, con su pegajoso riff de guitarra y el icónico canturreo de Mosshart, mientras que “La Hex” se compone de trompetas retorcidas sobre un ritmo cautivante. La novedad incluye sendos videos dirigidos por Andrew Theodore Balasia: en uno el dúo aparece en el ring y ensangrentado, mientras que en el otro los acompañan personajes de Los Ángeles dignos de un casting de Harmony Korine. Mosshart es autora de la portada de ambos sencillos, que recuerdan a su serie de naipes pintados. Estos nuevos temas rompen su silencio desde el disco Ash & Ice (2016), que hasta aquí habían llenado con los lados B y rarezas compiladas en Little Bastards (2020), y la reedición de No Wow (2005), su segundo opus, celebrando su aniversario con una nueva mezcla de Tchad Blake.

Fuck el police

Sumándose a las celebraciones por el medio siglo del hip hop, Trueno sumó nada menos que a los mismísimos Cypress Hill para el flamante remix de la versión del tema de los oriundos de South Gate que el pibe del barrio de La Boca incluyó en su disco Bien o mal (2022). Así es como se presentó oficialmente el simple: “Aprovechando las fortalezas musicales de cada uno de los artistas, el tema capta la destreza lírica de Trueno, el juego de palabras característico de Sen Dog y la incomparable vocalización de B-Real mientras disparan sus versos sobre un boom bap moderno”. Mientras por las redes anuncia que sigue poniendo a punto su próximo disco, durante agosto Trueno estará de gira por España, con actuaciones en los festivales Sonorama, Boombastic, Phe Festival y Rototom Sunsplash.

ONLINE

Wham!

Amados por multitudes, vilipendiados por una parte de la prensa, el dúo integrado por los británicos George Michael y Andrew Ridgeley despegó a fuerza de meter casi una docena de hits en las listas de lanzamientos musicales. En apenas cuatro años, Wham! pasó de ser una pequeña apuesta de dos adolescentes a un fenómeno de masas global. Luego llegaría la carrera solista de Michael, que también sufrió su propio proceso de canonización, pero esa ya es otra historia. La que cuenta el documental disponible en Netflix, a partir de las voces de los propios miembros de la banda y una ingente cantidad de material de archivo, es la de los creadores de melodías pegadizas como “Wake Me Up Before You Go-Go” y “Last Chrismas”, además de la inoxidable balada “Careless Whisper”. Un relato de prejuicios musicales y de otros tipos que impedían reconocer el evidente talent, una historia de amistad con detalles muy poco conocidos por el gran público, un racconto de sexualidad reprimida y oculta al público.

Parte de una religión

Con mucho humor, pero sin dejar de lado cuestiones angustiantes e incluso existenciales, esta nueva miniserie de apenas tres capítulos que puede verse en Flow surgió “en un contexto de pandemia y aislamiento social, luego de que los protagonistas hubieran trabajado juntos en la obra de teatro Carlos en el centro”, según afirma la gacetilla de prensa. Un reencuentro de hermanos y amigos durante un largo asado campestre hace estallar conflictos y discusiones, y entre conversaciones sobre las relaciones de pareja, la paternidad y el trabajo también surgen teorías acerca del mejor lugar para conservar una picada. Participan del elenco, entre otros, Mariano Rosales, Julián Doregger y Malena Medici.

CINE

Hollywood antes de la censura

Hasta el próximo sábado 5 de agosto, con el título “Pre-Código: Hollywood antes de la censura”, la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) está exhibiendo más de una docena de títulos producidos en la Meca del Cine entre 1930 y 1934. Se trata, en todos los casos, de películas estrenadas antes de la aplicación del famoso código de autocensura de los grandes estudios, conocido popularmente como Código Hays, y el ciclo incluye rarezas poco vistas y clásicos como Freaks, El signo de la cruz y El hombre y el monstruo. El doble programa de hoy arranca a las 15 horas con La divorciada, el film de Robert Z. Leonard con Norma Shearer en la piel de una mujer que decide pagarle con la misma moneda a su mujeriego marido. A las 18, el clásico de clásicos King Kong, de Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack, la película que llevó al límite de sus posibilidades la técnica de la animación cuadro a cuadro, con la blonda Fay Wray (foto) como objeto de deseo del simio gigante.

El clon de Tyrone

Comedia sci-fi indiscutiblemente influenciada por el cine de Jordan Peele, la ópera prima como director del guionista Juel Taylor (Creed II) imagina un típico barrio de afroamericanos que parece tomado de algún film blaxploitation de los años 70. Pero la historia del pequeño narco Fontaine (John Boyega), el proxeneta Slick Charles (Jamie Foxx) y la prostituta Yo-Yo (Teyonah Parris) transcurre en un presente alternativo en el cual una organización secreta de hombres blancos está intentando dominar la mente de la población gracias a un ingrediente agregado al pollo frito y a los químicos para alisar el cabello. Disparatado y por momentos sorprendente, el debut de Taylor puede verse en Netflix.

TV

El abogado

Con estrenos semanales en horario central, de a dos capítulos por sesión, la señal TNT acaba de presentar esta serie sueca creada por Hans Rosenfeld, el mismo del éxito global El puente. El protagonista es un tal Frank Nordling, un abogado joven e idealista que logra infiltrarse en el seno de una peligrosa organización criminal para vengar nada más y nada menos que la muerte de sus padres, de la cual fue testigo cuando era un niño. La única ayuda de la que dispone proviene de su hermana, una agente de la policía con serios problemas de adicción. La posible trampa mortal está dada por el hecho de que el mafioso, uno de los más importantes de Copenhague, es también uno de los clientes de mayor perfil del bufete de abogados donde trabaja. Por supuesto que el plan original comienza a complicarse (y mucho), origen de amenazas, peligros y vueltas de tuerca al por mayor. The Lawyer está integrada por un total de veinte episodios, divididos en dos temporadas.

Sábados a las 23, por TNT Series.

How to With John Wilson

Acaba de aterrizar en HBO la tercera temporada de la docuserie cómica creada y protagonizada por John Wilson, “un neoyorquino ansioso que intenta dar consejos cotidianos mientras lidia con sus propios problemas personales”, como reza la descripción oficial de este particular producto audiovisual. Entre el absurdo y la respuesta a problemas de difícil resolución, los nuevos episodios se centran en la búsqueda de un buen baño público, la mejor manera de hacer ejercicio físico y cómo lograr una buena limpieza de las orejas. Como siempre, la cámara sigue a Wilson, un típico ciudadano de Queens que trabajó como editor y camarógrafo, según se afirma en su repaso curricular.

Viernes a las 22.30, por HBO.