El delantero colombiano Sebastián Villa envió a través de sus abogados, una carta documento al club Boca Juniors en la que plantea que no se presentará a entrenar y reclama la rescisión de su contrato, que vence en diciembre de 2024. Villa exige volver a entrenarse con el plantel profesional y ser convocado a los partidos del primer equipo, ya que en caso contrario se considerará jugador libre.

Los desencuentros entre las dos partes comenzaron en junio pasado luego de la condena de dos años y medio de prisión que Villa recibió por violencia de género contra su ex pareja Daniela Cortés. El fallo fue apelado por su defensa pero desde entonces, el futbolista se entrena sólo, apartado de sus compañeros y no es tenido en cuenta por el técnico Jorge Almirón.



La dirigencia boquense, en tanto, desestima que Villa vaya a quedar libre y busca transferirlo para liberar un cupo de extranjeros. Días atrás hubo una oferta de un club de Arabia Saudita que fue desestimada porque se consideró escaso su monto. En Boca consideran que no están en falta con Villa porque le pagan el sueldo al día y le dan todos los elementos necesarios para entrenarse. Además, afirman que ningún jugador puede considerarse libre por no ser convocado por un entrenador.