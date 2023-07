Un empresario que fue al banco de Santa Fe y Sarmiento a retirar ocho millones de pesos fue víctima de una salidera, el miércoles al mediodía. El hecho quedó grabado por las cámaras de videovigilancia de la empresa: ni bien estacionó en la puerta de la fábrica de la zona de Ayacucho al 3700 fue abordado por personas que circulaban en dos motos, quienes frenaron, rompieron los vidrios y se llevaron el bolso con el dinero. “Se ve que me siguieron desde el banco. No llegué a estacionar la camioneta que escuché los golpes en todos los vidrios. No me pidieron la billetera ni el celular. Fueron 15 segundos. Los golpes los hicieron con las armas, a culatazos”, dijo la víctima en Radio2.