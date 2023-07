Central buscará cerrar una buena temporada con una victoria en condición de visitante que mejore sus números en la tabla. El canaya visita desde las 19 a Belgrano con las ausencias de Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz. El celeste encuentra el final de campeonato en su peor momento y precedido por una dura caída por goleada ante Estudiantes. El juego en barrio Alberdi comenzará a las 19 y lo televisará TNT Sports.

El canaya tiene hoy la última oportunidad de ganar en condición de visitante, objetivo que solo logró en una ocasión en toda la temporada. Y la oportunidad parece propicia dado que Belgrano hace cinco partidos que no gana y atraviesa el peor momento del año, tanto por rendimiento como por sus números.

Pero Central no se presenta esta noche en barrio Alberdi con el equipo ideal. Porque Kevin Ortiz aún no está para volver, por suspensión no juega Campaz y por una molestia muscular tampoco estará Malcorra. El diez se quedó ayer en la ciudad para alentar su recuperación de cara el juego del miércoles por los 16avos de final de Copa Argentina ante Chacho For Ever. La ausencias de Malcorra y Campaz debilitan mucho al equipo auriazul dado que se trata, junto con Alejo Veliz, de los mejores jugadores que tuvo el equipo en el campeonato.

Por eso Russo se decidió por volver a jugar con línea de cinco en la defensa. Es que ante la baja de Campaz volverá Carlos Quintana, tras cumplir una fecha de suspensión, para jugar en el fondo junto a Juan Cruz Komar y Facundo Mallo. Mientras que la salida de Malcorra será suplida con la aparición de titular, por primera vez en el año, de Luciano Ferreyra, autor del tercer gol el domingo ante River. Mientras que Kevin Ortiz se pierde otro partido por no estar en plenitud física y también apunta a retornar el miércoles en el Mario Alberto Kempes de Córdoba por Copa Argentina.

Belgrano atraviesa por su peor momento del año, con cinco partidos sin ganar. De los último 15 puntos solo sacó uno y quedó así relegado de las primeras posiciones con 35 puntos, incluso a pesar de la muy buen arranque de año que tuvo el celeste. Tras la caída con Estudiantes por 4 a 0 en La Plata el técnico Guillermo Farré se inclinó para hoy por el ingreso en el mediocampo de Mariano Miño, tras una ausencia de las canchas por lesión de once meses, en lugar Erik Godoy, y en el ataque hará lo propio Daniel Barrea con Franco Jara.

Belgrano: Losada; Barinaga, Moreno, Rébola, Ibacache; Sánchez, Longo, Castro, Miño; Barrea, Vegetti. DT: Guillermo Farré.

Central: Broun; Martínez, Komar, Mallo, Quintana, Alan Rodríguez; Mac Allister, Toledo, Giaccone; Ferreyra, Veliz. DT: Miguel Russo.

Arbitro: Fernando Espinoza

Cancha: Belgrano

Hora: 19

TV: TNT Sports