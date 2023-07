Con tres homicidios durante la noche del miércoles, el departamento Rosario alcanzó los 164 crímenes cometidos en lo que va del año. El primero de los casos ocurrió hacia las 21, en Arroyito, donde un conductor de un auto fue baleado desde una moto en movimiento. Tenía 27 años y se encontraba en libertad condicional -según trascendió, por una causa de portación de arma-. Más tarde, tres jóvenes músicos volvían de ensayar cuando fueron atacados desde una moto, en barrio Moderno. Uno de ellos falleció. En Villa Gobernador Gálvez, la víctima fue un hombre de 45 años, a quien los atacantes le abrieron la ventana de la casa y dispararon. El fiscal Alejandro Ferlazzo investiga las motivaciones y busca dar con los autores de los hechos. "En la semana ya tenemos cinco homicidios", lamentó.

Jonatan Manuel Almirón estaba dentro de su Chevrolet Onix, estacionado en José Ingenieros y Ferreyra, cerca del las 21 del miércoles cuando fue abordado por sujetos en dos motos que le efectuaron múltiples disparos. Uno de los tiros le dio en el cráneo y aunque la víctima intentó huir, perdió el control del auto y chocó contra un taxi. "No se conoce la motivación, estamos con las primeras tareas de investigación y análisis. Sabemos que esta persona registraba una condena y tenía libertad condicional", señaló el fiscal que además solicitó las cámaras de seguridad de la zona. "Hubo una corta persecución, el auto estaba detenido cuando comienzan a agredirlo y ahí arrancó (para huir). El domicilio era en esa zona. Cuando volcó el vehículo se vio el dinero, había entre 160 y 200 mil pesos. No es una mecánica con intención de robo", aseguró.

Más tarde, en Uruguay y Magallanes, en barrio Moderno, una moto pasó por la calle y disparó contra tres jóvenes que estaban en la vía pública. Fernando Martín Espíndola, un músico de 29 años, se llevó la peor parte y perdió la vida. En sus redes sociales, donde ayer sus amigos y allegaron lo despidieron con dolor, publicaba videos de su música y manifestaba su deseo de llegar a más personas con ese trabajo.

"A eso de las 22, volvían de ensayar, porque tienen una banda. Dejaron los instrumentos y salieron a la vereda. En un momento pasó una moto que los miró y al ratito volvió y los llenaron de tiros a los tres”, contó en Radio2 la hermana de uno de los sobrevivientes. “No tenían nada que ver. Trabajan todo el día. No sé para quién eran los disparos ni por qué matan así por matar a gente inocente. Acá en el barrio, como en todos lados, hay gente buena y mala, pero la mayoría somos gente laburadora que no tiene nada que ver. Ya no te podés parar en la vereda”, lamentó.

Desde Fiscalía indicaron que fueron varios los llamados que ingresaron a la central del 911, tras las detonaciones. El fiscal indicó que los disparos comenzaron contra una casa y que luego siguieron hacia el grupo de jóvenes. Además de la víctima fatal, otro de los baleados quedó internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. El personal policial levantó 11 vainas servidas calibre 40, en el lugar del hecho.

En tanto, en Villa Gobernador Gálvez, Sergio Leguizamón, de 45 años, fue atacado cuando estaba adentro de su casa de calle 20 de Junio al 100. Alrededor de las 00.20, ya en jueves, desconocidos se acercan al domicilio de la víctima, abrieron una ventana y le dispararon en el rostro.

Si bien el fiscal dijo que no hay relación entre los hechos, sí los enmarcó en "un contexto de una violencia realmente grave. Estamos viviendo una situación de extrema gravedad en cuanto a la cantidad de armas de fuego, de municiones y a la posibilidad que tienen personas de manejo de armas en la ciudad. Es algo en lo que tenemos que poner especialmente el foco, todos a quienes nos compete, y es algo para prestarle atención".