El acertijo

En un taller fueron reparados 40 vehículos, entre coches y motos. El número total de ruedas de los vehículos reparados fue de 100. ¿Cuántos coches y cuántas motos se repararon?

Respuesta: Si todos los vehículos hubieran sido motos, el número total de ruedas sería 80, es decir, 20 menos que en realidad. La sustitución de una moto por un coche hace que el número total de ruedas aumente en dos, es decir, la diferencia disminuye en dos. Es evidente que hay que hacer 10 sustituciones de este tipo para que la diferencia se reduzca a cero. Por lo tanto se repararon 10 coches y 30 motos. 10.4+30.2=40+60=100.

El dato

Google presentó a ejecutivos de The New York Times, de The Washington Post y de News Corp su sistema Genesis, una inteligencia artificial capaz de escribir artículos periodísticos. Fue el propio The New York Times el que confirmó la noticia. “La herramienta, conocida internamente con el nombre provisional de Genesis, puede recoger información -por ejemplo, detalles de acontecimientos de actualidad- y generar contenidos informativos, explicaron estas personas, que hablaron bajo condición de anonimato para hablar del producto”, ha detallado el citado medio. Fuentes de Google no han podido ofrecer más información sobre los tiempos que maneja la multinacional para sacar el producto al mercado. Tampoco cuáles son sus planes para extender su capacidad al castellano. Asegura, eso sí, que su intención no es “sustituir” a los periodistas, sino complementarlos.

La posta

La plataforma Lyft anunció el despido de 1000 personas y el fin del trabajo remoto. El competidor de Uber ya había despedido a 700 personas el año pasado bajo la anterior dirección, pero su nuevo CEO, David Risher, llevó los recortes al siguiente nivel, eliminando el 26 por ciento del personal y cerrando más de 250 puestos vacantes. Las tácticas motivacionales también son uno de los pilares de la gestión de Risher. The Wall Street Journal informó que el ejecutivo alienta a los empleados a corear frases relacionadas al trabajo en equipo durante las reuniones. Además, decidió cambiar el nombre de su equipo ejecutivo a “equipo impulsado por un propósito”. Estas decisiones provocaron la molestia de muchos empleados.

Seminario

En el marco de la Diplomatura en Economía Política que iniciará el año que viene en la UNM y que coordinan Florencia Médici y Alejandro Fiorito, se llevará a cabo en agosto y septiembre el Seminario Demanda Efectiva. El seminario se propone el aprendizaje de elementos básicos de cuentas nacionales y da inicio al abordaje de la determinación de las cantidades desde el enfoque keynesiano-kaleckiano del principio de la demanda efectiva. El objetivo es dar los elementos básicos para explicar la producción y acumulación de capital desde el punto de vista que ofrece el principio de la demanda efectiva desarrollada en los años treinta del siglo XX. La preinscripción es entre el 14 y el 25 de agosto en este link.

Cuál Es?

H&M ha demandado en Hong Kong a Shein por una infracción contra los derechos de autor de los diseños de la firma sueca y pide una orden judicial que frene este tipo de actuaciones. Entre los acusados se encuentra Zoetop Business Co., entidad con sede en Hong Kong y anterior propietaria de la marcha china, y Shein Group Ltd. Un portavoz de la marca sueca ha asegurado que Shein ha cometido infracciones en torno a sus diseños en múltiples ocasiones. Por su parte, desde el fabricante chino no han querido hacer declaraciones sobre el caso, cuya próxima audiencia está prevista para el día 31 de este mes. Solo este año en Estado Unidos se han contabilizado ya una docena de demandas contra Shein por violaciones de la propiedad intelectual. Además, según ha recogido Bloomberg News, ciertos abogados americanos afirman que este tipo de actuaciones por parte de Shein son “una parte integral de su modelo de negocio”.

Tecno

El gigante tecnológico Alphabet consiguió superar las expectativas de los mercados en el segundo trimestre, donde se anotó unos ingresos de más de 74.600 millones de dólares y unos beneficios de 16.622 millones de euros, un 14 por ciento más. El negocio publicitario y en la nube impulsó la facturación de la matriz de Google y Youtube, que ha ganado 33.419 millones de dólares en la primera mitad del año. La facturación del negocio en la nube de la compañía de Mountain View aumentó un 28 por ciento, mientras que la unidad dedicada a “otras apuestas” facturó un 47,7 por ciento más. Los analistas esperan que el crecimiento del negocio de la nube repunte a finales de año, a medida que la incertidumbre macroeconómica empiece a despejarse.

Internet

La nueva dirección web de Twitter —X.com— fue bloqueada el miércoles en Indonesia porque este dominio solía usarse en el país para distribuir contenido ilegal, como pornografía y contenido relacionado con apuestas en línea. "X.com se utilizaba anteriormente para otros sitios que no se ajustaban a nuestras leyes", dijo Usman Kansong, director general de Información y Comunicación Pública del Ministerio de Comunicación e Informática de Indonesia. No obstante, Kansong aseguró que las autoridades ya están en contacto con la compañía de Elon Musk para resolver la cuestión.