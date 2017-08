Corral se fue enojado de un acto protocolar

Desde Santa Fe

Otro pataleo político de José Corral para victimizarse volvió a poner en foco su pelea con Miguel Lifschitz y dejó en segundo plano una inversión de casi 11 millones de pesos del gobierno de la provincia para construir un centro de salud en el cordón oeste. El hecho ocurrió en la vecinal del barrio Chalet, donde el intendente del macrismo se fue en medio de la apertura de ofertas de la obra porque lo ubicaron entre el público ‑y no en la cabecera junto a los ministros Pablo Farías (Gobierno), Julio Schneider (Obras Públicas) y Miguel González (Salud)‑ y luego anunciaron entre los oradores al senador Emilio Jatón. Corral se levantó antes del discurso de Jatón. "Hicieron un acto de campaña" para "el candidato socialista", acusó desde afuera. Farías sugirió que lo de Corral era una sobreactuación, que no había advertido el supuesto fastidio del intendente y atribuyó su salida intempestiva a "una cuestión de agenda".

Corral justificó su enojo desde los medios oficialistas. "Decidieron hacer un acto de campaña, me fui cuando empezó a hablar el candidato socialista Jatón que no tiene ninguna relación con la obra porque no hizo gestiones, fue un pedido del municipio para que se la incluya en el Acuerdo Capital y se hace en un terreno" público. "Preferí hacer algo más útil con mi tiempo que escuchar a un candidato que me cuente sobre una obra que ya conozco", ironizó.

El ministro de Gobierno le contestó en el mismo tono burlón. "No advertí que Corral se fuera enojado", dijo Farías. Y atribuyó la salida del macrista a "cuestiones de agenda". "Lo que se hizo es parte del protocolo de una obra provincial. Nada más. Y si el intendente hubiera solicitado sentarse a la cabecera de la mesa, no había ningún inconveniente".

Ya el ministro y candidato del Frente Progresista Luis Contigiani dijo que "Corral está muy nervioso" y le pidió que saliera de la "campaña negativa y del nivel de agresión, que no le hace bien a él", ni a la política. Así que ayer, Farías aconsejó en la misma línea: le propuso al intendente buscar "canales de diálogo, entendimiento y consenso" como la "mejor forma de llevar adelante las cuestiones que nos ocupan en la provincia y en la Municipalidad de Santa Fe".

"Lo que dio resultados todos estos años ha sido trabajar en conjunto entre la provincia y el municipio. Hay una inversión muy importante de la provincia en la ciudad y eso va a seguir. Tenemos que encontrar una sintonía, más allá de las diferencias que se han planteado desde que el intendente se fue del Frente Progresista" y se pasó a Cambiemos. "Nosotros vamos a seguir trabajando de la misma manera", alertó el ministro de Gobierno.

En el discurso que Corral no quiso escuchar, Jatón atribuyó la construcción del centro de salud, no al mérito de un político, sino "a la lucha del barrio", que es uno de los que quedaron sepultados por el agua, en la catástrofe del río Salado en 2003. "Los sueños se cumplen cuando la palabra vale y acá hubo un compromiso del gobierno provincial que se cumplió", dijo. "Sabemos que este barrio es el corazón de Santa Fe y éste es uno de los días en que la lucha del barrio da sus frutos. Es una lucha de muchas personas, de la vecinal, de los vecinos, de la radio... Cuando la lucha tiene un buen destino, vale la pena", agregó.

"El 80 por ciento de las patologías son solucionables en los centros asistenciales y tener uno aquí, en el barrio Chalet, es construir ciudadanía y sentirse digno. De esta manera vamos a cambiar la ciudad", concluyó.