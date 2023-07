Acusada de cobrar el dinero de las extorsiones realizadas por su novio, preso en la sub Unidad Penitenciaria N° 3 de Rosario, una joven de 20 años fue detenida tras una operación de entrega controlada. La Brigada Operativa de la Agencia de Investigación Criminal arrestó a la acusada en Fonseca al 5600, en el barrio Saladillo. En el allanamiento le encontraron elementos que había entregado la víctima. La pareja será llevada a audiencia imputativa ante el juez Héctor Núñez Catelle, el domingo, por la Unidad Fiscal que investiga extorsiones y balaceras.

Desde la AIC indicaron que la detenida, Yamila V., es la pareja del preso Natanael S. que amenazaba y chantajeaba desde la cárcel al denunciante; mientras que ella era la encargada de presentarse a cobrar el dinero, en más de una oportunidad. Los pedidos comenzaron en abril, mediante llamadas y mensajes que comenzó a recibir la víctima. Por esos días, según se pudo saber sobre la investigación que llevó adelante el fiscal Pablo Socca, se hizo un primer reclamo por 500.000 pesos a cambio de "protección".

Por temor, la víctima hizo una primera entrega de 90 mil pesos. El extorsionador, le exigió que fueran "todos billetes de mil y que lo coloque en una bolsa llamativa". Además, le ordenó que deje el pago al lado de un contenedor de basura de una plaza de Arijón y Fonseca; y que le enviara fotos del dinero.



Luego de esa entrega, los mensajes continuaron: vía WhatsApp, el detenido exigió 210 mil pesos más, acompañado de amenazas sobre su vida y otras en las que le decía: "Me haces renegar y se triplica lo que me debes”. Además, en otra de las comunicaciones le espetó: "Si no me pagás lo que te pido te puedo hacer matar hasta el perrito. ¿Me entendés?". “La plata se vuelve a ganar. La vida no se vuelve a vivir", fue otro de los mensajes.

Unos días después, la víctima volvió a entregar una suma, que dejó en el mismo lugar que la primera vez. Sin embargo, para los extorsionadores, no fue suficiente. El preso volvió a contactarlo, y aunque la víctima no atendía llamadas, los mensajes eran insistentes. Incluso, llegó a pedirle la suma de un millón de pesos, bajo amenazas. Ante ello, la víctima hace entrega de 200 mil pesos y un televisor de 32 pulgadas. Fue en el mismo lugar que las veces anteriores, pero esta vez se lo dio en mano a una mujer.

La extorsión no cesó y el caso llegó a la Fiscalía. Así se realizó la medida de entrega controlada. Además, fue allanado el domicilio de la mujer, en cuya habitación se encontraron celulares, marihuana, balanzas, 115 mil pesos y un televisor de 32 pulgadas que había sido parte de una de las entregas.