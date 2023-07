La última imagen de Central en Liga Profesional fue representativa de lo que hizo el equipo en condición de visitante a lo largo del año. Ante Belgrano el equipo fue incapaz de construir una jugada de gol y se trajo un punto porque Belgrano cargó con las mismas dificultades. Pero lo que preocupó fue que por lesión dejaron la cancha Alan Rodríguez, Mauricio Martínez y Francis Mac Allister.

Belgrano y Central jugaron mal toda la noche. En el primer tiempo no hubo remates a los arcos. Las defensas ganaron en todas la pelotas que llegaban a las área, aunque el celeste jugó más tiempo cerca de Broun. Los problemas de Central en la generación de juego fueron evidentes. Y más aún cuando salió por lesión Mac Allister. En el local dejó la cancha Miño y más tarde también lo hizo Martínez en el canaya. Consecuencias de un juego friccionado. Todo lo que intentó Central fue buscar a Veliz con centros lanzados desde cualquier parte, por desesperación. Belgrano también apostó a pelotazos a Vegetti aunque sus avances fueron en jugadas mejor armadas.

Belgrano y Central fueron parejos: Jugaron mal toda la noche

En el segundo tiempo Belgrano mostró decisión por buscar el gol y Sánchez exigió a Broun con remate fuerte. Pero con el paso de los minutos el canaya equilibró el trámite, aunque la única oportunidad fue de Mallo, al aparecer por el segundo palo, con derechazo a las manos de Losada. Tampoco Vegetti encontró espacios en el área de Broun. El partido desembocó en un inexorable empate pero en los últimos minutos hubo algo de emoción. Es que Central se animó a buscar el triunfo, se paró en campo rival pero sin sorprender el fondo celeste. Lo Celso fue intrascendente y Giaccone no desbordó nunca. La igualdad fue justa y estuvo a tono con lo que en general Central hizo cada vez que jugó lejos de casa en toda la temporada.

0 Belgrano

Losada

Barinaga

Moreno

Rébola

Ibacache

Sánchez

Longo

Castro

Miño

Barrea

Vegetti

DT: Guillermo Farré

0 Central

Broun

Martínez

Komar

Mallo

Quintana

Alan Rodríguez

Mac Allister

Toledo

Giaccone

Ferreyra

Veliz

DT: Miguel Russo

Cambios: PT: 17m Hesar por Miño (B), 20m Lo Celso por Mac Allister (C), 38m Cortez por Martínez (C). ST: Desde el inicio Agüero por Quintana (C), 18m Diarte por Ibacache (B), 24m Jara, Lencioni y Facello por Barinaga, Castro y Barrea (B), 39m Lucas Rodríguez por Alan Rodríguez (C).

Arbitro: Fernando Espinoza

Cancha: Belgrano