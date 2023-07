"Creo que una feria es importante sobre todo en lugares donde hay pocas librerías o donde la oferta de esas pocas librerías no es demasiado heterogénea. En el caso de las ferias provinciales también podemos descubrir una literatura que se hace en la propia región, pero que muchas veces ni siquiera en esa región se conoce o se valora", dice la escritora Selva Almada, quien dará el discurso inaugural de la Feria del Libro de Rosario. Cuando le remarcan que leer es un derecho, subraya: "Uno que si logramos ejercer nos hace muchísimo más libres. Agradezco eso a todos los libros que leí en mi vida, que me enseñaron que el mundo era mucho más ancho e interesante que lo que me demostraba mi propia vida".